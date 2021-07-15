ВИДЕО. Барселона представила новую выездную форму

«Барселона» представила новый комплект гостевой формы на сезон 2021/22.
Экипировка выполнена в светлых тонах с розовым оттенком. Цвет герба каталонцем также насыщено розовый. Ожидается, что домашний комплект останется сине-гранатовым.
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Источник — Sport.ua
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