Флорентино ПЕРЕС: «Криштиану Роналду – избалованный идиот»

Испанская пресса опубликовала записи с участием президента «Реала»

  • 15.07.2021 10:07
  • 2237 просмотров
  • 4 комментария
Флорентино ПЕРЕС: «Криштиану Роналду – избалованный идиот»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанское издание El Confidencial опубликовало ряд аудиозаписей, на которых президент «Реала» Флорентино Перес жестко проходится по игрокам и тренерам мадридского клуба.

Предполагается, что разговор был записан в 2012 году. Перес разгневан поведением Криштиану Роналду, который тогда хотел покинуть клуб.

«Роналду сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?

Он с ужасным эго, избалованный и не видит реальности» — сказал Перес.

Отметим, что на других записях Перес называл легенд «Реала» Икера Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории клуба, а тренера Висенте Дель Боске болваном.

Напомним, что Роналду покинул «Реал» в 2018-м году и перешел в «Ювентус».

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Источник — El Confidencial

(10 голосов)

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Комментарии
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 15.07.2021 10:47
    +1
    Роналду - футбольний геній, і не такій гниді як віверта барига Перес про нього судити !
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 15.07.2021 10:44
    0
    Для чого розповсюджувати вислови відвертого бариги від футболу? Переса футбол цікавить виключно як джерело наживи і затія із Суперлігою це підтверджує ! Хотілося, щоб наші ЗМІ були більше відповідальні та зважені у своїх публікаціях!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 15.07.2021 10:42
    +1
    Не знаю, в каком контексте всё это было сказано, чем вызваны слова о Касильясе и Рауле... В таком виде, как мы это видим
    Откровения Переса выглядят мерзко
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.07.2021 10:17
    +6
    У подавляющего большинства начальников такое мнение о подчинённых.
    Но всё регулирует рынок труда.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.07.2021 10:17
    +6
    У подавляющего большинства начальников такое мнение о подчинённых.
    Но всё регулирует рынок труда.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 15.07.2021 10:47
    +1
    Роналду - футбольний геній, і не такій гниді як віверта барига Перес про нього судити !
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 15.07.2021 10:42
    +1
    Не знаю, в каком контексте всё это было сказано, чем вызваны слова о Касильясе и Рауле... В таком виде, как мы это видим
    Откровения Переса выглядят мерзко
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 15.07.2021 10:44
    0
    Для чого розповсюджувати вислови відвертого бариги від футболу? Переса футбол цікавить виключно як джерело наживи і затія із Суперлігою це підтверджує ! Хотілося, щоб наші ЗМІ були більше відповідальні та зважені у своїх публікаціях!
    Ссылка
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