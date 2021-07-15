Флорентино ПЕРЕС: «Криштиану Роналду – избалованный идиот»

Испанское издание El Confidencial опубликовало ряд аудиозаписей, на которых президент «Реала» Флорентино Перес жестко проходится по игрокам и тренерам мадридского клуба.

Предполагается, что разговор был записан в 2012 году. Перес разгневан поведением Криштиану Роналду, который тогда хотел покинуть клуб.

«Роналду сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?

Он с ужасным эго, избалованный и не видит реальности» — сказал Перес.

Отметим, что на других записях Перес называл легенд «Реала» Икера Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории клуба, а тренера Висенте Дель Боске болваном.

Напомним, что Роналду покинул «Реал» в 2018-м году и перешел в «Ювентус».

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