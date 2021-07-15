ЯРМАШ: «Хотелось лучшего качества игры сборной Украины на Евро-2020»

Бывший игрок сборной Украины Григорий Ярмаш подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2020.

«Если сложить все в комплексе, выступление сборной Украины оцениваю на четыре с плюсом. Хотелось лучшего качества действий от нашей команды, ведь все знают, как сборная Андрея Шевченко может играть. К сожалению, на Евро в этом плане не все удалось. Тем не менее, результат стоит особняком. А он лучший за всю историю нашего футбола. Выход в четвертьфинал чемпионата Европы — это солидный показатель.

Понравилось то, что за пять матчей на турнире, сборная Украины не боялась меняться, то есть, играть по разным тактическим схемам. Было немало хороших наигранных комбинаций. А огорчило то, что не было, как показалось, желания или сил что-то изменить в игре с Англией. Тренерская установка выполнялась, но не было реакции на пропущенные мячи», - сказал Ярмаш.

Напомним, Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, где со счетом 0:4 уступила Англии.