Пацаны к успеху шли. Федецкий прокомментировал ликвидацию Карпат

Бывший футболист Артем Федецкий кратко прокомментировал новость о том, что львовские «Карпаты» Олега Смалийчука прекращают существование:

«Пацаны к успеху шли. Не фартануло», – написал Федецкий в Instagram.

Клуб не будет заявляться в любители после вылета из Второй лиги.

ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование