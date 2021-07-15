Пацаны к успеху шли. Федецкий прокомментировал ликвидацию Карпат

Бывший футболист Артем Федецкий кратко прокомментировал новость о том, что львовские «Карпаты» Олега Смалийчука прекращают существование:
«Пацаны к успеху шли. Не фартануло», – написал Федецкий в Instagram.
Клуб не будет заявляться в любители после вылета из Второй лиги.
ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование
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Источник — Instagram
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