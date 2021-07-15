Пацаны к успеху шли. Федецкий прокомментировал ликвидацию Карпат

Львовский клуб не будет заявляться в любители после вылета из Второй лиги

  • 15.07.2021 06:15
  • 340 просмотров
  • 1 комментарий
Пацаны к успеху шли. Федецкий прокомментировал ликвидацию Карпат
© ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший футболист Артем Федецкий кратко прокомментировал новость о том, что львовские «Карпаты» Олега Смалийчука прекращают существование:

«Пацаны к успеху шли. Не фартануло», – написал Федецкий в Instagram.

Клуб не будет заявляться в любители после вылета из Второй лиги.

ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Biwis
    online
      Biwis, 15.07.2021 06:37
    0
    Юморист!)))
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    Biwis
    online
      Biwis, 15.07.2021 06:37
    0
    Юморист!)))
    Ссылка
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