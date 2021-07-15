На киевской Аллее зажгли звезды Житника, Михайличенко и Соловьевой

14 июля в Киеве, рядом С ТРЦ Гулливер, пополняли Аллею звезд. 39-я, 40-я и 41-я по счету «звезды» зажглись в честь олимпийских чемпионов по футболу и хоккею Алексея Михайличенко и Алексея Житника, а также трехкратной паралимпийской чемпионки по пауэрлифтингу Лидии Соловьевой.

Компанию Михайличенко на событии составил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он выступил с приветственным словом, в котором сказал, что в свое время увлекался игрой не только легендарного динамовца, но и хоккеиста Житника. Также Павелко отметил, что гордится успехами землячки-днепрянки Соловьевой.

«Мне приятно быть небольшой звездой в этом созвездии, – сказал Алексей Михайличенко в комментарии Sport.ua украинском языке. – Рад, что специалисты оценили мои заслуги. Пришел на церемонию со своими детьми. Думаю, у них есть основания гордиться папой. Также почетно получить признание в такой компании. Помню, как волновался за Лешу Житника и сборную СНГ на Олимпиаде-1992 в Альбервилле. И как радовался, когда команда победила в финале канадцев и завоевала золото. Хоккей для меня – вид спорта №2 после футбола. Эта игра захватывает меня характером, силой, жаждой борьбы.

Лидию знаю меньше, но за нее говорят ее достижения. И вообще, пробежавшись перед церемонией по фамилиям, которые были увековечены на этой Аллее до нас, осознал, что восхищаться там можно каждой личностью. Там много моих партнеров по киевскому «Динамо». Но приятно, что авторы не ограничиваются какими-то избранными видами спорта, а отмечают всех выдающихся спортсменов».

Из хоккеистов до Житника на «Аллее звезд» был отмечен только другой известный в Европе и за океаном игрок, лучший среди украинцев бомбардир в Национальной хоккейной лиге Дмитрий Христич. Звезду в его честь открывали в 2019-м, одновременно с другим легендарным футболистом Андреем Шевченко.

Поддержать Алексея Житника, который прибыл на это событие специально из Нью-Йорка, пришли воспитанники школы киевского «Сокола» разных возрастов.

«Когда мне неделю назад позвонили в США и пригласили на это событие, был немного озадачен, – говорит нам Алексей. – Не ожидал этого признания. Это значит, что в течение 21 лет карьеры игрока работал действительно добросовестно. Для меня хоккей был и остается огромной радостью. Эта игра не надоедала никогда – ни после побед, ни после поражений, ни после травм. Надеюсь, что со временем хоккеистов на этой Аллее станет больше. Достойных имен у нас много. Вот на этой церемонии присутствовали мои «комрадес» Костя Симчук и Слава Завальнюк, выдающиеся в недалеком прошлом игроки сборной Украины, с которыми мы вместе возрождаем киевский «Сокол». Они заслуживают на отличие.

Главное – создать человеку возможности. Как мне создали мои папа с мамой, брат, жена, с которой мы вместе 28 лет, а особенно сестра, которая занималась теннисом на кортах над Республиканским стадионом и отвела меня по соседству на «Льдинку». «Если его не отдать на хоккей, квартира будет уничтожена», – говорила она. И я ухватился за свой шанс. Считаю, что мне везло на партнеров по команде и в «Соколе», и в московском ЦСКА, и в клубах НХЛ. Один хороший друг правильно сказал, что я родился в правильное время в правильном месте».

Отдельно Житник отметил Михайличенко: «Алексей и то «Динамо» 80-х – это была бомба, сборная Союза, «десять динамовцев и Дасаев», как тогда говорили. До сих пор с Михайличенко лично не общался. С того «Динамо» знаком с Василием Рацом». Вручая лауреатам именные нагрудные золотые звезды, основательница бренда «Sokol jewellery», дизайнер авторских ювелирных украшений Алла Сокол отдельно отметила именно Житника: «Здесь, конечно, не награждают людей неименитых. Михайличенко – чемпион трех стран. Соловьева выиграла три Паралимпиады. Но Житник и команда, в которой он начинал играть в хоккей, для меня особенные. Дело в том, что когда я ходила в школу здесь, в Киеве, «Сокол» как раз вышел в высшую лигу чемпионата СССР. Одноклассники, учитывая мою фамилию, по-другому как «Сокол-Киев» тогда меня не звали».

В отличие от Житника и Михайличенко, Лидия Соловьева в своих 43 остается действующей спортсменкой и готовится стартовать на шестой в карьере Паралимпиаде. Из предыдущих пяти она возвращалась с медалями – в Сиднее– 2000 это было серебро, в Афинах-2004 и Пекине-2008 – золото в Лондоне-2012 – бронза и в Рио-2016 – снова золото.

«Эмоции меня переполняют, – говорит нам Лидия. – Опоздала на событие, поскольку задержался поезд из Днепра в Киев, а потом еще и здесь попала в пробку. Но как-то к вам таки добралась. Конечно, для меня это событие и я не могла ее пропустить, хоть сейчас самый интенсивный этап подготовки к Паралимпиаде. Рядом ведь стояли легенды. И хотя Житника и Михайличенко я в игре не видела, поскольку не сильно интересуюсь хоккеем и футболом, но знаю, что это за личности. Точнее, футбол меня всегда интересовал на уровне «Днепра» из моего родного города. Вот за этой командой за мере возможностей следила».

Соловьева не скрывает, что с шестой своей Паралимпиады тоже собирается привезти медаль: «Настраиваюсь на максимальный результат. Конечно, понимаю, что конкуренция растет и будет непросто. Дополнительных трудностей добавляет тот факт, что соревноваться придется в условиях определенных ограничений, связанных с пандемией. Будет трудно, но меня это не пугает. Хотя не скрою, что волнуюсь. Я волнуюсь даже перед чемпионатами Украины, а о Паралимпиаде даже говорить не приходится. На меня рассчитывает страна. Не имею права подвести всех тех людей, которые в меня верят. Выложусь не на 100, а на 200 процентов».