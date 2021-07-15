Экс-динамовец Морозюк признался, почему его сын ходит в академию Шахтера

5-летний сын Морозюка посещает секцию донецкого клуба

  • 15.07.2021 01:39
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Экс-динамовец Морозюк признался, почему его сын ходит в академию Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-хавбек «Динамо» Николай Морозюк признался, почему его сын посещает тренировки в академии «Шахтера»:

«Это произошло в тот период, когда мы практически не общались с моей женой Ириной. Узнал об этом из комментариев в Instagram. Люди пишут: «Бывший футболист Динамо отдал сына в академию Шахтера». Открываю – моя фотография стоит. Ира даже сама не знала, что отвела туда сына. Прямо у дома открылась академия. Ребенку нравится. Он даже не понимает, что это академия «Шахтера», ему 5 с половиной лет.

Почему Ирина заступилась за меня перед болельщиками? Ирина была только после родов, когда комментировала критику болельщиков в мою сторону. У нее не было понимания, кто ее муж и так далее. Она отвечала каждому в комментариях. Это не было сказано конкретно в адрес ультрас. Просто сказала в сторону хейтеров. Получилась не совсем приятная ситуация.

Жены не должны лезть в тактику. Говорить о тактике. Какая тактика? Женщина и тактика. Если уж женщины о тактике говорят. Например, моя жена разбирается в тактике не хуже, чем некоторые тренеры, с которыми я работал. Иногда по тактике с ней общался и она спрашивала: Серьезно? И он такое говорит?»

33-летний Николай Морозюк недавно покинул турецкий клуб «Ризеспор».

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Источник — Sportarena

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