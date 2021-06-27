ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Ризеспор

У украинца закончился срок контракта

  • 27.06.2021 13:22
  • 1477 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Ризеспор
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк завершил свой этап карьеры в «Ризеспоре».
 
Турецкий клуб сообщил, что у украинца истек срок контракта.
 
Отметим, что  Морозюк на правах свободного агента подписал контракт с «Ризеспором» летом 2019 года. За это время Николай провел за турков 74 матча, забил 1 гол и отдал 8 ассистов.

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Источник — ФК Ризеспор

(5 голосов)

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Комментарии
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 27.06.2021 13:50
    0
    В Фк Ирина Морозюк пойдёт войдёт
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    KOT
    online
      KOT, 27.06.2021 13:39
    0
    Ну у него конечно и стиль, капец какой-то))
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    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 27.06.2021 13:50
    0
    В Фк Ирина Морозюк пойдёт войдёт
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 27.06.2021 13:39
    0
    Ну у него конечно и стиль, капец какой-то))
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