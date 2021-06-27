ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Ризеспор

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк завершил свой этап карьеры в «Ризеспоре».



Турецкий клуб сообщил, что у украинца истек срок контракта.



Отметим, что Морозюк на правах свободного агента подписал контракт с «Ризеспором» летом 2019 года. За это время Николай провел за турков 74 матча, забил 1 гол и отдал 8 ассистов.

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