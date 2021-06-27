ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Ризеспор

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк завершил свой этап карьеры в «Ризеспоре».
Турецкий клуб сообщил, что у украинца истек срок контракта.
Отметим, что Морозюк на правах свободного агента подписал контракт с «Ризеспором» летом 2019 года. За это время Николай провел за турков 74 матча, забил 1 гол и отдал 8 ассистов.
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2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Mykola Moroziuk’a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.— Çaykur Rizespor 🇹🇷 (@CRizesporAS) June 27, 2021
🔗 https://t.co/NwHkZoQiBr pic.twitter.com/BPnMOSqowj
Источник — ФК Ризеспор
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