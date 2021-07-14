Стало известно, в каком клубе УПЛ продолжит карьеру Селин

33-летний украинский защитник Евгений Селин может продолжить карьеру в черниговской «Десне».

На протяжении карьеры Селин выступал за алчевскую «Сталь», «Металлист», «Ворсклу», киевское «Динамо», греческие «Платаниас», «Астерас» и МТК из Венгрии.

Последним клубом футболиста был кипрский «Анортосис», который он покинул в качестве свободного агента, имея 12 матчей и 1 гол в активе за сезон.