Стало известно, в каком клубе УПЛ продолжит карьеру Селин

33-летний украинский защитник Евгений Селин может продолжить карьеру в черниговской «Десне».
На протяжении карьеры Селин выступал за алчевскую «Сталь», «Металлист», «Ворсклу», киевское «Динамо», греческие «Платаниас», «Астерас» и МТК из Венгрии.
Последним клубом футболиста был кипрский «Анортосис», который он покинул в качестве свободного агента, имея 12 матчей и 1 гол в активе за сезон.
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Источник — Динамомания
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