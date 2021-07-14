Стало известно, в каком клубе УПЛ продолжит карьеру Селин

33-летний украинский защитник близок к переходу в черниговскую «Десну»

  • 14.07.2021 23:20
  • 1407 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, в каком клубе УПЛ продолжит карьеру Селин
© ФК Анортосис. Евгений Селин

33-летний украинский защитник Евгений Селин может продолжить карьеру в черниговской «Десне».

На протяжении карьеры Селин выступал за алчевскую «Сталь», «Металлист», «Ворсклу», киевское «Динамо», греческие «Платаниас», «Астерас» и МТК из Венгрии.

Последним клубом футболиста был кипрский «Анортосис», который он покинул в качестве свободного агента, имея 12 матчей и 1 гол в активе за сезон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 15.07.2021 00:07
    0
    Ну хоть Кипр увидел....
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 15.07.2021 00:07
    0
    Ну хоть Кипр увидел....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности