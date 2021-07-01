Селин продолжит карьеру в украинском клубе

33-летний украинский защитник Евгений Селин может продолжить карьеру в одном из украинских клубов. На это намекнул агент игрока Александр Панков.
«Два года не виделись с Жекой Селиным в Украине. Пора возвращаться домой», — прокомментировал Панков совместной фото.
На протяжении карьеры Селин выступал за алчевскую «Сталь», «Металлист», «Ворсклу», киевское «Динамо», «Платаниас», «Астерас» и МТК. Последним клубом футболиста был кипрский «Анортосис».
Селин покинул «Анортосис» в качестве свободного агента.
Источник — Instagram
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