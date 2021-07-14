Пирола, которого хотел Шахтер, перешел из Интера в Монцу

Миланский клуб отдал защитника в аренду с опцией выкупа и возможностью обратной покупки

  • 14.07.2021 22:01
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Пирола, которого хотел Шахтер, перешел из Интера в Монцу
© ФК Монца

19-летний итальянский центральный защитник Лоренцо Пирола перешел из «Интера» в «Монцу», где провел также весь минувший сезон на условиях займа.

Трансфер предполагает собой аренду на один сезон. Как сообщает официальное коммюнике, у «Монцы» будет приоритетное право на выкуп контракта Пиролы, однако за «Интером» сохраняется возможность на обратную покупку футболиста.

По информации из итальянской прессы, «Монца» сможет выкупить Пиролу в любой период действия договора аренды за 7 миллионов евро. У «Интера» прописана возможность вновь вернуть центрбека за 8 миллионов евро.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали, что «Интер» отказался продать Пиролу в «Шахтер», который предлагал за бека 6 миллионов евро.

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Источник — ФК Монца

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