Пирола, которого хотел Шахтер, перешел из Интера в Монцу

19-летний итальянский центральный защитник Лоренцо Пирола перешел из «Интера» в «Монцу», где провел также весь минувший сезон на условиях займа.

Трансфер предполагает собой аренду на один сезон. Как сообщает официальное коммюнике, у «Монцы» будет приоритетное право на выкуп контракта Пиролы, однако за «Интером» сохраняется возможность на обратную покупку футболиста.

По информации из итальянской прессы, «Монца» сможет выкупить Пиролу в любой период действия договора аренды за 7 миллионов евро. У «Интера» прописана возможность вновь вернуть центрбека за 8 миллионов евро.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали, что «Интер» отказался продать Пиролу в «Шахтер», который предлагал за бека 6 миллионов евро.