Форварда не будет. Динамо не планирует подписывать новичков

По информации Динамо Киев Inside, тренеру киевлян Мирче Луческу придется начинать сезон с теми игроками, которые есть сейчас.
После того, как сорвался трансфер Владислава Супряги в «Дженоа», клуб не планирует выходить на трансферный рынок в поисках форварда.
Летом удалось взять в аренду нападающего Илью Шкурина, а также подписать вингера Дениса Антюха. Не исключено, что контракт получил форвард Владислав Кулач, который находится на просмотре.
В остальном, несмотря на травму Артема Беседина, проводить усиление клуб не планирует.
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