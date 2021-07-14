Форварда не будет. Динамо не планирует подписывать новичков

По информации Динамо Киев Inside, тренеру киевлян Мирче Луческу придется начинать сезон с теми игроками, которые есть сейчас.

После того, как сорвался трансфер Владислава Супряги в «Дженоа», клуб не планирует выходить на трансферный рынок в поисках форварда.

Летом удалось взять в аренду нападающего Илью Шкурина, а также подписать вингера Дениса Антюха. Не исключено, что контракт получил форвард Владислав Кулач, который находится на просмотре.

В остальном, несмотря на травму Артема Беседина, проводить усиление клуб не планирует.