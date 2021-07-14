Форварда не будет. Динамо не планирует подписывать новичков

Киевский клуб пока закончил с новичками

  • 14.07.2021 20:28
  • 872 просмотра
  • 4 комментария
Форварда не будет. Динамо не планирует подписывать новичков
© fcdynamo.kiev.ua

По информации Динамо Киев Inside, тренеру киевлян Мирче Луческу придется начинать сезон с теми игроками, которые есть сейчас.

После того, как сорвался трансфер Владислава Супряги в «Дженоа», клуб не планирует выходить на трансферный рынок в поисках форварда.

Летом удалось взять в аренду нападающего Илью Шкурина, а также подписать вингера Дениса Антюха. Не исключено, что контракт получил форвард Владислав Кулач, который находится на просмотре.

В остальном, несмотря на травму Артема Беседина, проводить усиление клуб не планирует.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 14.07.2021 20:41
    +1
    Нет слов. Луч принес клубу +- 70 млн, ему купили Антюха за 150 тысяч, свободного агента Кулача и арендовали белоруса, который не подошел самому ЦСКА.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 14.07.2021 20:39
    -1
    Прошкурин !!!как это быть на подсосе руской армии
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 20:31
    +3
    Ну значит Шкурин будет основным, а Супргуга будет иногда на замену выходить...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.07.2021 20:31
    +1
    Европа трепещи... Месть Вильяреалу не за горами.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 20:31
    +3
    Ну значит Шкурин будет основным, а Супргуга будет иногда на замену выходить...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 14.07.2021 20:41
    +1
    Нет слов. Луч принес клубу +- 70 млн, ему купили Антюха за 150 тысяч, свободного агента Кулача и арендовали белоруса, который не подошел самому ЦСКА.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.07.2021 20:31
    +1
    Европа трепещи... Месть Вильяреалу не за горами.
    Ссылка
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