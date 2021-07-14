Нужны деньги. Барселона после подписания Месси продаст Гризманна

По информации испанских СМИ, «Барселона» все ближе к продаже форварда Антуана Гризманна в состав «Атлетико».

Каталонский клуб сумел договориться о новом контракте с Лионелем Месси, однако у «Барселоны» остаются финансовые проблемы, поэтому нужно уменьшить зарплатную ведомость.

Главным кандидатом на выход называют Гризманна, так как летом «Барселоне» удалось подписать свободных агентов Мемфиса Депая и Серхио Агуэро, которые должны закрыть проблемы в атаке.

Сообщается, что Антуан вернется в «Атлетико», откуда он и перебрался в каталонскую команду. Наставник мадридцев Диего Симеоне одобрил трансфер и хочет видеть француза в своей команде.

Кроме денег «Барселона» может получить хавбека Сауля.