Скаут: Довбик интересен клубам Серии А

Известный скаут Алекс Великих заявил о том, что ряд середняков итальянской Серии А интересуются форвардом «Днепра-1» и сборной Украины Артемом Довбиком:

«Довбик стремительно ворвался своим голом в ворота сборной Швеции в медиапространство Европы, и Италия не исключение. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры, делают его привлекательным на рынке Италии. Силовой нападающий для Серии А или АПЛ — это Довбик. За ним следить начали еще в тот период, когда он выступал за «Мидтьюлланн», но его скорый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.

Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня «Торино», «Болоньи», «Фиорентины», которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли сделать переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен — это факт. Пока еще нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективен».

Ранее сообщалось о том, что Довбика хочет подписать «Динамо» Киев.