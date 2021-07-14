Скаут: Довбик интересен клубам Серии А

Алекс Великих – о перспективах украинского форварда

  • 14.07.2021 19:31
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Скаут: Довбик интересен клубам Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный скаут Алекс Великих заявил о том, что ряд середняков итальянской Серии А интересуются форвардом «Днепра-1» и сборной Украины Артемом Довбиком:

«Довбик стремительно ворвался своим голом в ворота сборной Швеции в медиапространство Европы, и Италия не исключение. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры, делают его привлекательным на рынке Италии. Силовой нападающий для Серии А или АПЛ — это Довбик. За ним следить начали еще в тот период, когда он выступал за «Мидтьюлланн», но его скорый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.

Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня «Торино», «Болоньи», «Фиорентины», которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли сделать переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен — это факт. Пока еще нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективен».

Ранее сообщалось о том, что Довбика хочет подписать «Динамо» Киев.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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