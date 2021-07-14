ФК Львов договорился с Ареной Львов. Как поступит Рух?

По информации журналиста Игоря Бурбаса, ФК «Львов» договорился с руководством «Арены Львов» и продолжит выступать на этом стадионе в новом сезоне УПЛ.
Ранее сообщалось, что «Львов» вместе с ФК «Рух» решили перебраться на стадион «Украина», однако УАФ понизила категорию этой арены и теперь там нельзя проводить матчи УПЛ.
Пока «Рух» продолжает конфликтовать с УАФ, «Львов» сумел договориться с «Ареной Львов о финансовых условиях проведения игр.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
а як назвати Льва без яєць🙄
а як назвати Льва без яєць🙄
а як назвати Льва без яєць🙄
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.