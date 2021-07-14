ФК Львов договорился с Ареной Львов. Как поступит Рух?

Клуб продолжит выступать на стадионе «Арена Львов»

  • 14.07.2021 19:50
  • 1414 просмотров
  • 2 комментария
ФК Львов договорился с Ареной Львов. Как поступит Рух?
© pfclviv.com

По информации журналиста Игоря Бурбаса, ФК «Львов» договорился с руководством «Арены Львов» и продолжит выступать на этом стадионе в новом сезоне УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Львов» вместе с ФК «Рух» решили перебраться на стадион «Украина», однако УАФ понизила категорию этой арены и теперь там нельзя проводить матчи УПЛ.

Пока «Рух» продолжает конфликтовать с УАФ, «Львов» сумел договориться с «Ареной Львов о финансовых условиях проведения игр.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 14.07.2021 20:32
    0
    Бик без "кохітес" це віл
    а як назвати Льва без яєць🙄
    Ссылка
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 14.07.2021 20:31
    -1
    Бик без "кохітес" це від
    а як назвати Льва без яєць🙄
    Ссылка
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 14.07.2021 20:32
    0
    Бик без "кохітес" це віл
    а як назвати Льва без яєць🙄
    Ссылка
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