Владимир ШАРАН: Мог остаться в Александрии, если бы выиграли Кубок Украины

Бывший тренер «Александрии» рассказал о своем уходе из клуба

  • 14.07.2021 18:30
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Владимир ШАРАН: Мог остаться в Александрии, если бы выиграли Кубок Украины
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Владимир Шаран восемь лет возглавлял клуб из Александрии, но по окончании минувшего сезона покинул команду.

«Свыкся ли я с мыслью о случившемся? Конечно. Тем более, что к этому я готовился еще зимой, и все об этом прекрасно знали. Имею ввиду наших футболистов и тренерский штаб. Я тогда озвучил, что предстоящие несколько месяцев будут решающим этапом моего сотрудничества с клубом. На этот период стояла задача завоевать одно из мест, дающее право участвовать в Лиге Европы или же выиграть Кубок Украины. На тот момент мы все прекрасно понимали и реально смотрели на вещи. Мы осознавали, что занять пятое, еврокубковое место, будет нереально. А в полуфинале кубкового розыгрыша, когда мы в футбольной лотерее из одиннадцатиметровых ударов проиграли луганской «Заре», было ясно, что в тренерском штабе и среди игроков будут изменения.

Правда, футболисты тогда об этом еще не знали, так как их контракты заканчивались в те же сроки, что и у тренеров - в конце сезона. К тому же, они все равно надеялись, что могут остаться в команде.  Однако руководство клуба решило не продлевать соглашения ни с кем из игроков. Был выбран путь создания новой команды. К этому все мы были готовы, но скажу честно: данный факт пережить было нелегко. Прежде всего, в психологическом плане. Даже когда спишь, то футбольные сны снятся. Это ведь не год работы, и даже не два - а целых восемь! Восемь лет серьезной работы и серьезных результатов. Мне бы очень хотелось увидеть, чтобы другой тренерский штаб достиг таких же успехов, как мы. Что ж, будем смотреть и ожидать от Александрии повторения таких же хороших результатов».

«Причины ухода? По этическим соображениям мне не хотелось бы об этом говорить. Хотя президент клуба до конца верил в меня. Как и в то, что мы способны хотя бы сыграть в финале Кубка Украины. Именно на удачное выступление в нем и делалась основная ставка. Я уверен, что если бы Александрия выиграла этот трофей (хотя понимаю, что это из разряда чего-то невероятного), то мы с президентом наверняка продолжили бы наше сотрудничество. А вот каким оно было бы - об этом сейчас уже не имеет смысла говорить. Но то, что многое по части деятельности футбольного клуба хотелось бы поменять, скрывать не стану. Случилось же то, что случилось. И я не имею ввиду занятое нами девятое место. Просто у ребят уже не было должной мотивации. Очень благодарен им за поединок против донецкого Шахтера - я знал, что это заключительный домашний матч на нашей арене. Сколько я лет провел на ней - как в роли игрока, так и тренера! Как-то прочитал о количестве матчей в александрийской команде, и был немного удивлен - сказал Шаран.

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Источник — FanDay

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