Снова не дома. Шахтер Григорчука в еврокубках продолжит играть на выезде

«Шахтер» Солигорск украинского наставника Романа Григорчука вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит выступления в Лиге конференций.

Там команда сыграет против «Фолы» из Люксембурга.

Однако домашний поединок «Шахтера» снова проведет не дома, а на нейтральном стадионе. На сей раз матч состоится в Венгрии.

Ранее УЕФА постановил, что клубы Беларуси могут играть матчи еврокубков дома, если существует прямой рейс в Беларусь из той страны, откуда должен приехать клуб-соперник.