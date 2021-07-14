Снова не дома. Шахтер Григорчука в еврокубках продолжит играть на выезде

«Шахтер» Солигорск украинского наставника Романа Григорчука вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит выступления в Лиге конференций.
Там команда сыграет против «Фолы» из Люксембурга.
Однако домашний поединок «Шахтера» снова проведет не дома, а на нейтральном стадионе. На сей раз матч состоится в Венгрии.
Ранее УЕФА постановил, что клубы Беларуси могут играть матчи еврокубков дома, если существует прямой рейс в Беларусь из той страны, откуда должен приехать клуб-соперник.
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Источник — Трибуна Беларусь
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