Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд перенесет операцию на плече. Она пройдет не раньше конца июля.
Рэшфорд недавно прошел МРТ, которое выявило ухудшение ситуации с плечом, которое начало беспокоить его еще с ноября прошлого года.
После операции Рэшфорд сможет возобновить индивидуальные тренировки через 6 недель, а работу в общей группе – через 12 недель.
В прошлом сезоне на счету Рэшфорда 21 гол и 15 ассистов в 57 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее форвард извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020.
Источник — The Telegraph
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