Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд перенесет операцию на плече. Она пройдет не раньше конца июля.

Рэшфорд недавно прошел МРТ, которое выявило ухудшение ситуации с плечом, которое начало беспокоить его еще с ноября прошлого года.

После операции Рэшфорд сможет возобновить индивидуальные тренировки через 6 недель, а работу в общей группе – через 12 недель.

В прошлом сезоне на счету Рэшфорда 21 гол и 15 ассистов в 57 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее форвард извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020.