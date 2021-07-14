Рэшфорд перенесет операцию на плече

Восстановление займет примерно три месяца

  • 14.07.2021 18:33
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Рэшфорд перенесет операцию на плече
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд перенесет операцию на плече. Она пройдет не раньше конца июля.

Рэшфорд недавно прошел МРТ, которое выявило ухудшение ситуации с плечом, которое начало беспокоить его еще с ноября прошлого года.

После операции Рэшфорд сможет возобновить индивидуальные тренировки через 6 недель, а работу в общей группе – через 12 недель.

В прошлом сезоне на счету Рэшфорда 21 гол и 15 ассистов в 57 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее форвард извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020.

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Источник — The Telegraph

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