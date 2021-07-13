РЭШФОРД: «Могу забивать пенальти во сне, а этот не забил. Я подвел всех»

Игрок сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал большой пост после поражения команды от Италии в финале Евро-2020.

Напомним, Англия уступила Италии (1:1, 2:3 - по пенальти). Один из 11-метровых не реализовал Рэшфорд. Форвард извинился за это.

«Не знаю, какими словами описать свои чувства. У меня был непростой сезон. Очевидно, это всем было ясно. Вероятно, я подошел к финалу с недостатком уверенности. Всегда настраивал себя на пенальти, но тут я почувствовал, что что-то не в порядке. Длинным разбегом я хотел дать себе больше времени, но результат оказался не таким, как я хотел.

Я чувствовал, что подвел своих партнеров, что подвел всех. Пенальти — это все, что у меня попросили, чтобы помочь команде. Я могу забивать пенальти даже во сне, но не забил этот. Я прокручиваю это у себя в голове со времени того удара с пенальти. Вероятно, нет слов, которые могли бы описать мои чувства. Финал. 55 лет. Один пенальти. История. Могу лишь попросить прощения. Хотел бы, чтобы все сложилось по-другому», - написал Рэшфорд.

Отметим, что решающий пенальти не забил молодой вингер Букайо Сака. После этого 19-летнего футболиста жестко оскорбляли в соцсетях.