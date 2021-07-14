«Попал в давку». Отец Магуайра пострадал во время финала Евро-2020

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о том, что после финала Евро-2020 на Уэмбли случилась давка, а также столкновения фанов и полиции.

Пострадал отец игрока, у которого подозрение на перелом ребер.

«Это было страшно, он попал в давку. Я рад, что мои дети не пошли на матч. Больше всех пострадали мой отец и агент. Отцу было тяжело дышать из-за ситуации а ребрами».

«Надеюсь, такое больше не повторится. Пока не хочется отпускать близких на стадион», - сказал Магуайр.

УЕФА начали расследование инцидентов на Уэмбли.