«Попал в давку». Отец Магуайра пострадал во время финала Евро-2020

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о том, что после финала Евро-2020 на Уэмбли случилась давка, а также столкновения фанов и полиции.
Пострадал отец игрока, у которого подозрение на перелом ребер.
«Это было страшно, он попал в давку. Я рад, что мои дети не пошли на матч. Больше всех пострадали мой отец и агент. Отцу было тяжело дышать из-за ситуации а ребрами».
«Надеюсь, такое больше не повторится. Пока не хочется отпускать близких на стадион», - сказал Магуайр.
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Источник — Sky Sports
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