«Попал в давку». Отец Магуайра пострадал во время финала Евро-2020

Неприятная ситуация на Уэмбли

  • 14.07.2021 17:51
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«Попал в давку». Отец Магуайра пострадал во время финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о том, что после финала Евро-2020 на Уэмбли случилась давка, а также столкновения фанов и полиции.

Пострадал отец игрока, у которого подозрение на перелом ребер.

«Это было страшно, он попал в давку. Я рад, что мои дети не пошли на матч. Больше всех пострадали мой отец и агент. Отцу было тяжело дышать из-за ситуации а ребрами».

«Надеюсь, такое больше не повторится. Пока не хочется отпускать близких на стадион», - сказал Магуайр.

УЕФА начали расследование инцидентов на Уэмбли.

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Источник — Sky Sports

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