Марио КЕМПЕС: «Месси не будет лучше Марадоны, даже если выиграет четыре ЧМ»

Легенда сборной Аргентины и герой чемпионата мира-1978 Марио Кемпес считает, что победа на Копа Америка-2021 не делает Лионеля Месси более великим, чем Диего Марадона:

«Беда Месси в том, что он был тем, кто должен заменить Марадону. А Диего очень трудно затмить.

Месси не будет лучше Марадоны. Он не добьется этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. А у него до сих пор нет даже одного титула чемпиона мира».