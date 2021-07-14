Марио КЕМПЕС: «Месси не будет лучше Марадоны, даже если выиграет четыре ЧМ»

Легенда сборной Аргентины и герой чемпионата мира-1978 Марио Кемпес считает, что победа на Копа Америка-2021 не делает Лионеля Месси более великим, чем Диего Марадона:
«Беда Месси в том, что он был тем, кто должен заменить Марадону. А Диего очень трудно затмить.
Месси не будет лучше Марадоны. Он не добьется этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. А у него до сих пор нет даже одного титула чемпиона мира».
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Источник — ESPN
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