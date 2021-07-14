Марио КЕМПЕС: «Месси не будет лучше Марадоны, даже если выиграет четыре ЧМ»

Легенда сборной Аргентины – о сравнениях Месси с Марадоной

  • 14.07.2021 17:37
  • 707 просмотров
  • 5 комментариев
Марио КЕМПЕС: «Месси не будет лучше Марадоны, даже если выиграет четыре ЧМ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легенда сборной Аргентины и герой чемпионата мира-1978 Марио Кемпес считает, что победа на Копа Америка-2021 не делает Лионеля Месси более великим, чем Диего Марадона:

«Беда Месси в том, что он был тем, кто должен заменить Марадону. А Диего очень трудно затмить.

Месси не будет лучше Марадоны. Он не добьется этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. А у него до сих пор нет даже одного титула чемпиона мира».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 14.07.2021 18:09
    0
    конечно не будет лучше Марадоны, потому что Месси - это Месси,им и останется навсегда в футбольной истории и сравнивать,оценивать,каталогизировать ну просто не корректно
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 14.07.2021 17:58
    0
    Fragma1, 14.07.2021 17:53
    Аха да он давным давно лучше него, также как и Роналду, что Пеле что Марадона и рядом не стояли с этими ребятами....
    Это истина. Во времена Пеле и Марадоны уровень футбола был очень далек от нынешнего. Хотел бы я посмотреть как сегодня Пеле обыгрывает 7 человек и забивает гол. Защитники бы ему просто ноги по отрывали.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 14.07.2021 17:53
    0
    Аха да он давным давно лучше него, также как и Роналду, что Пеле что Марадона и рядом не стояли с этими ребятами....
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 14.07.2021 17:48
    -1
    Месси давно уже лучше Марадоны
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.07.2021 17:39
    -1
    Для чого Мессі титули якщо ти одразу записав Марадону кращим?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 14.07.2021 18:09
    0
    конечно не будет лучше Марадоны, потому что Месси - это Месси,им и останется навсегда в футбольной истории и сравнивать,оценивать,каталогизировать ну просто не корректно
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 14.07.2021 17:58
    0
    Fragma1, 14.07.2021 17:53
    Аха да он давным давно лучше него, также как и Роналду, что Пеле что Марадона и рядом не стояли с этими ребятами....
    Это истина. Во времена Пеле и Марадоны уровень футбола был очень далек от нынешнего. Хотел бы я посмотреть как сегодня Пеле обыгрывает 7 человек и забивает гол. Защитники бы ему просто ноги по отрывали.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 14.07.2021 17:53
    0
    Аха да он давным давно лучше него, также как и Роналду, что Пеле что Марадона и рядом не стояли с этими ребятами....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности