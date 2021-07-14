ВИДЕО. Заяц выбежал на корт во время матча Марченко

Матч ненадолго пришлось остановить

  • 14.07.2021 17:11
  • 2087 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Заяц выбежал на корт во время матча Марченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом раунде турнира АТР в Ньюпорте Илья Марченко в двух сетах проиграл Кевину Андерсону.

Во втором сете матч ненадолго пришлось остановить из-за того, что на корт выбежал заяц. Его попытались поймать стюарды, однако животное сумело самостоятельно найти путь за пределы корта:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 14.07.2021 19:44
    -1
    собрались на корте и рядом разные-всякие - поужинать не дали...
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 18:19
    +1
    За Минай!, 14.07.2021 18:13
    Зайца показывает tennistv
    в Instagram.
    Чому не показують трансляцію ,яка йде зараз ???
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 18:13
    0
    serhiy, 14.07.2021 18:05
    Зайців показуєте,а пряму трансляцію матчу ні ???!!! Ніби зараз проходить купа матчів з тенісу і цей WTA в ігнор.....
    Зайца показывает tennistv
    в Instagram.
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 18:10
    +2
    Вот это экология!
    Волку - прогул!
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 18:05
    0
    Зайців показуєте,а пряму трансляцію матчу ні ???!!! Ніби зараз проходить купа матчів з тенісу і цей WTA в ігнор.....
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 17:51
    0
    http://livetv.sx/eventinfo/1089321_kateryna_kozlova_ana_bogdan/
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 18:10
    +2
    Вот это экология!
    Волку - прогул!
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 18:19
    +1
    За Минай!, 14.07.2021 18:13
    Зайца показывает tennistv
    в Instagram.
    Чому не показують трансляцію ,яка йде зараз ???
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 18:13
    0
    serhiy, 14.07.2021 18:05
    Зайців показуєте,а пряму трансляцію матчу ні ???!!! Ніби зараз проходить купа матчів з тенісу і цей WTA в ігнор.....
    Зайца показывает tennistv
    в Instagram.
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 18:05
    0
    Зайців показуєте,а пряму трансляцію матчу ні ???!!! Ніби зараз проходить купа матчів з тенісу і цей WTA в ігнор.....
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 17:51
    0
    http://livetv.sx/eventinfo/1089321_kateryna_kozlova_ana_bogdan/
    Ссылка
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