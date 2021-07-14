ВИДЕО. Заяц выбежал на корт во время матча Марченко

В первом раунде турнира АТР в Ньюпорте Илья Марченко в двух сетах проиграл Кевину Андерсону.
Во втором сете матч ненадолго пришлось остановить из-за того, что на корт выбежал заяц. Его попытались поймать стюарды, однако животное сумело самостоятельно найти путь за пределы корта:
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