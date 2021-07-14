ВИДЕО. Заяц выбежал на корт во время матча Марченко

В первом раунде турнира АТР в Ньюпорте Илья Марченко в двух сетах проиграл Кевину Андерсону.

Во втором сете матч ненадолго пришлось остановить из-за того, что на корт выбежал заяц. Его попытались поймать стюарды, однако животное сумело самостоятельно найти путь за пределы корта: