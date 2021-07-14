Нур-Султан. Стаховский стартовал с победы в паре

Украинец вместе с Петером Полански идут дальше

  • 14.07.2021 16:56
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Нур-Султан. Стаховский стартовал с победы в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский вместе с канадцем Петером Полански успешно стартовали в парном разряде хардового челленджера в Нур-Султане. Они в трех сетах обыграли российско-казахстанский дуэт Артем Дубривный/Григорий Ломакин. Матч продолжался 1 час и 17 минут.

1-й раунд

Петер Полански/Сергей Стаховский (Канада/Украина, 1) – Артем Дубривный/Григорий Ломакин (Россия/Казахстан) – 6:4, 3:6, 10:6

В четвертьфинале Стаховский и Полански сыграют с дуэтом Чун Юн Шонг/Хумаюн Султанов. Вчера Стаховский успешно стартовал и в одиночном разряде турнира в Нур-Султане.

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Источник — Sport.ua

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