35-летний украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в 1/8 финала турнира в Нур-Султане.
В стартовом поединке Стаховский в двух сетах одолел россиянина Павла Котова — 7:5, 6:2.
Поединок длился 1,5 часа.
В 1/8 финала турнира Стаховский встретится с 28-летним австралийцем Джейсоном Кублером.
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Источник — Sport.ua
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