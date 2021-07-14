Ювентус отклонил сумасшедшее предложение по Кьезе

«Челси» давал за форварда 100 миллионов евро

  • 14.07.2021 16:04
  • 1719 просмотров
  • 2 комментария
Ювентус отклонил сумасшедшее предложение по Кьезе
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» отклонил предложение от «Челси» размером в 100 миллионов евро по свежеиспеченному чемпиону Европы Федерико Кьезе.

Туринцы хотят сохранить Кьезу в команде. Для того, чтобы «Ювентус» все же согласился отпустить игрока, нужно более крупное предложение.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» готовит 80 миллионов евро на Кьезу.

В прошлом сезоне на счету Кьезы 15 голов и 11 ассистов в 46 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. На Евро-2020 на его счету 2 гола в 7 матчах.

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Источник — Bild

(6 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.07.2021 16:18
    0
    А куда ж Вернера сплавить?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.07.2021 16:06
    +2
    Ну и цены
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.07.2021 16:06
    +2
    Ну и цены
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.07.2021 16:18
    0
    А куда ж Вернера сплавить?
    Ссылка
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