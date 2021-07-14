Ювентус отклонил сумасшедшее предложение по Кьезе

«Ювентус» отклонил предложение от «Челси» размером в 100 миллионов евро по свежеиспеченному чемпиону Европы Федерико Кьезе.

Туринцы хотят сохранить Кьезу в команде. Для того, чтобы «Ювентус» все же согласился отпустить игрока, нужно более крупное предложение.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» готовит 80 миллионов евро на Кьезу.

В прошлом сезоне на счету Кьезы 15 голов и 11 ассистов в 46 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. На Евро-2020 на его счету 2 гола в 7 матчах.