Сборную Италии могут наказать за проведение чемпионского парада

Федерация футбола Италии (FIGC) может быть наказана за то, что национальная сборная в понедельник, 12 июля провела в Риме чемпионский парад после победы на Евро-2020. Торжественный проезд игроков на открытом автобусе по улицам Рима состоялся несмотря на запрет местных властей.

Префект Рима Маттео Пьянтедози заявил, что активнее всех на проведении парада настаивали главные ветераны команды – Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи:

«Нами было отказано в разрешении отпраздновать победу Италии на чемпионате Европы на открытом автобусе, но пакты не были соблюдены.

FIGC просил разрешить спортсменам национальной сборной проехать по Риму на открытом автобусе, но было четко объяснено, что это невозможно и что мы не можем дать им разрешение.

Игроки были с твердым намерением продолжить празднование поездкой на открытом автобусе. Я понимаю, что Кьеллини и Бонуччи решительно представили персоналу свое понимание, и в этот момент мы не могли не обратить внимание на ситуацию и управлять ею наилучшим образом».