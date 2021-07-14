Сборную Италии могут наказать за проведение чемпионского парада

Он не был санкционирован властями

  • 14.07.2021 15:22
  • 1684 просмотра
  • 1 комментарий
Сборную Италии могут наказать за проведение чемпионского парада
© Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Италии (FIGC) может быть наказана за то, что национальная сборная в понедельник, 12 июля провела в Риме чемпионский парад после победы на Евро-2020. Торжественный проезд игроков на открытом автобусе по улицам Рима состоялся несмотря на запрет местных властей.

Префект Рима Маттео Пьянтедози заявил, что активнее всех на проведении парада настаивали главные ветераны команды – Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи:

«Нами было отказано в разрешении отпраздновать победу Италии на чемпионате Европы на открытом автобусе, но пакты не были соблюдены.

FIGC просил разрешить спортсменам национальной сборной проехать по Риму на открытом автобусе, но было четко объяснено, что это невозможно и что мы не можем дать им разрешение.

Игроки были с твердым намерением продолжить празднование поездкой на открытом автобусе. Я понимаю, что Кьеллини и Бонуччи решительно представили персоналу свое понимание, и в этот момент мы не могли не обратить внимание на ситуацию и управлять ею наилучшим образом».

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Источник — Corriere della Sera

(13 голосов)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 15:55
    +1
    Если бы у префекта Рима Маттео Пьянтедози попросили-бы провести парад ЛГБТ - даже не сомневаюсь, что сие мракобесие было-бы разрешено.
    Ну а тут футбольное шествие в честь победы на ЕВРО - страшнее короновируса
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 15:55
    +1
    Если бы у префекта Рима Маттео Пьянтедози попросили-бы провести парад ЛГБТ - даже не сомневаюсь, что сие мракобесие было-бы разрешено.
    Ну а тут футбольное шествие в честь победы на ЕВРО - страшнее короновируса
    Ссылка
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