Власти запретили сборной Италии проводить чемпионский парад

Итальянские власти не дали разрешение сборной Италии провести чемпионский парад после победы на Евро-2020. Это связано с угрозой распространения коронавируса.
В 2006 году после победы на чемпионате мира в чемпионском параде сборной Италии в Риме на площади Чирко Массимо собралось более миллиона болельщиков. Власти опасаются, что повторение подобной ситуации может привести к новой вспышке коронавируса в стране.
Отметим, что сборная Италии вернулась домой после победы на Евро-2020 сегодня ночью.
Источник — Sky Sport Italia
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