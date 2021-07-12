Власти запретили сборной Италии проводить чемпионский парад

Массовых гуляний с болельщиками не будет

  • 12.07.2021 20:04
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Власти запретили сборной Италии проводить чемпионский парад
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские власти не дали разрешение сборной Италии провести чемпионский парад после победы на Евро-2020. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

В 2006 году после победы на чемпионате мира в чемпионском параде сборной Италии в Риме на площади Чирко Массимо собралось более миллиона болельщиков. Власти опасаются, что повторение подобной ситуации может привести к новой вспышке коронавируса в стране.

Отметим, что сборная Италии вернулась домой после победы на Евро-2020 сегодня ночью.

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Источник — Sky Sport Italia

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