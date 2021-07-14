ФОТО. Яремчук и Миколенко сфотографировались с российским рэпером Бастой

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук вместе отдыхают в Турции после выступления на Евро-2020 в составе сборной Украины.
На отдыхе футболистам нашей национальной команды посчастливилось встретиться со скандальным российским рэпером Бастой. Миколенко опубликовал снимок в своем Instagram.
Напомним, что ранее российскому рэперу был запрещен въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму. Кроме того, его недавние выступления в Украине воспринимаются населением весьма неоднозначно.
Напомним, ранее Яремчук согласился на переход в португальскую «Бенфику».
Источник — Sport.ua
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