ФОТО. Яремчук и Миколенко сфотографировались с российским рэпером Бастой

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук вместе отдыхают в Турции после выступления на Евро-2020 в составе сборной Украины.

На отдыхе футболистам нашей национальной команды посчастливилось встретиться со скандальным российским рэпером Бастой. Миколенко опубликовал снимок в своем Instagram.

Напомним, что ранее российскому рэперу был запрещен въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму. Кроме того, его недавние выступления в Украине воспринимаются населением весьма неоднозначно.

Напомним, ранее Яремчук согласился на переход в португальскую «Бенфику».