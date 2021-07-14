ФОТО. Яремчук и Миколенко сфотографировались с российским рэпером Бастой

Футболисты сборной Украины встретили «звезду» на отдыхе в Турции

  • 14.07.2021 14:20
  • 3573 просмотра
  • 29 комментариев
ФОТО. Яремчук и Миколенко сфотографировались с российским рэпером Бастой
© Твиттер Евро-2020

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук вместе отдыхают в Турции после выступления на Евро-2020 в составе сборной Украины.

На отдыхе футболистам нашей национальной команды посчастливилось встретиться со скандальным российским рэпером Бастой. Миколенко опубликовал снимок в своем Instagram.

Напомним, что ранее российскому рэперу был запрещен въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму. Кроме того, его недавние выступления в Украине воспринимаются населением весьма неоднозначно.

Напомним, ранее Яремчук согласился на переход в португальскую «Бенфику».

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.07.2021 15:07
    +1
    Потому и футбол такого уровня, что тупые дебилы. Нашли с кем фоткаться, певуном песенок для даунов.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 14.07.2021 15:06
    0
    А Ломусіки вже лайкнули фото?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.07.2021 15:02
    +2
    а шо все переполошились так? 2 миллионера с каким-то чертом сфоткались или вы думаете тго же Яремчука в Бельгии как-то волнует или он разбирается с тем что происходит в стране или шо они будут носом воротить в случае чего от рашистов? Ой ли, игроки себя чувствуют хорошо и их никак не волнует все это
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 14.07.2021 15:01
    +7
    Блин, последние лет 5 слышу о каком-то Басте.... чем знаменит этот жирный тракторист и какой хит спел этот старый фалос?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.07.2021 15:00
    +6
    Кто такой этот баста? Епты где они их берут этих чертов? Никогда не слышал про этого черта, даже про Монгерштрна узнал от спорт уа, теперь про этого жирдяю узнаю от спорт уа, мда популярность этих персов прос зашкаливает... хотя нет)
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.07.2021 14:59
    -2
    Вигнати Миколенка зі збірної!!!
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 14.07.2021 14:57
    +1
    Команда Динамо-ОПЗЖ воспитала достойника!
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 14.07.2021 14:53
    +2
    Мыкола не прочь продолжить вечер с "винни-пухом" в интимной обстановке
    Ссылка
    ::MaKs7777::
    online
      ::MaKs7777::, 14.07.2021 14:53
    0
    --smart-Forever, 14.07.2021 14:49
    А что это за шаромыга стоит справа в белой пожёванной футболке и в шортах с секонда, где одна халява значительно длиннее другой??
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 14.07.2021 14:51
    +5
    Когда сегодня упоминание про это фото увидел в одном из комментов в посте про ракицкого.. даже не сомневался что спорт.юа сделает из этого "новость"..
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 14:49
    0
    А что это за шаромыга стоит справа в белой пожёванной футболке и в шортах с секонда, где одна халява значительно длиннее другой??
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 14:46
    +4
    Подпись под фото «три ватана»
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 14.07.2021 14:46
    0
    R1d3r, 14.07.2021 14:44
    А Яремчуку написал?
    Так
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 14:46
    +4
    Зачем тогда миколенко и яремчук одевали футболки с картой Украины с Крымом, если побежали фотографироваться с этим чучелом, которое поддерживало аннексию и давало свои ватные концерты в Крыму? Не достойны они одевать футболки нашей сборной, пусть валят в ростов, там у басты есть свой клуб!
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 14.07.2021 14:45
    +4
    Владислав Горбик, 14.07.2021 14:44
    Микола знайшов, як зтерти з пам'яті людей свою гру на Євро.
    Яремчук походу тоже
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.07.2021 14:44
    +2
    Яремчук не очень-то и рад такому событию, а по лицу Миколенка видно, что у парня явно проблемы с интеллектом
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 14.07.2021 14:44
    +3
    Микола знайшов, як зтерти з пам'яті людей свою гру на Євро.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 14.07.2021 14:44
    +6
    Vitalik_Medvid, 14.07.2021 14:41
    Насправді нічого дивного в цьому немає - якщо люди у свій плей-лист на Євро включають пісні Моргенштерна, то що ще можна від них очікувати?Цим людям абсолютно плювати на те, відбере Росія ще якісь території чи ні, байдуже на всіх 14000 загиблих украінців на війні , і взагалі вони «внє палітікі». Вважаю що такі люди на достойні носити форму національної збірної України, про шо я особисто Миколенку і написав. Це лайно, а не люди.
    А Яремчуку написал?
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 14.07.2021 14:43
    +3
    KoPoJIb_KpoToB, 14.07.2021 14:34
    Ждем новую кричалку от ультрас Динамо про Миколенко!
    И про Яремчука тогда уже
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 14.07.2021 14:42
    0
    Тай таке🤦🏽‍♂️
    Ссылка
    Дмитрий Рыженко
    online
      Дмитрий Рыженко, 14.07.2021 14:34
    +9
    Не знаю как Яремчук, но Мыкола полностью доволен моментом.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 14.07.2021 14:36
    +8
    У нас в Украине полно людей кто слушает песни басты, а тут подумаешь фотка наших с ним, не удивили.
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 14.07.2021 15:01
    +7
    Блин, последние лет 5 слышу о каком-то Басте.... чем знаменит этот жирный тракторист и какой хит спел этот старый фалос?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.07.2021 15:00
    +6
    Кто такой этот баста? Епты где они их берут этих чертов? Никогда не слышал про этого черта, даже про Монгерштрна узнал от спорт уа, теперь про этого жирдяю узнаю от спорт уа, мда популярность этих персов прос зашкаливает... хотя нет)
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 14.07.2021 14:44
    +6
    Vitalik_Medvid, 14.07.2021 14:41
    Насправді нічого дивного в цьому немає - якщо люди у свій плей-лист на Євро включають пісні Моргенштерна, то що ще можна від них очікувати?Цим людям абсолютно плювати на те, відбере Росія ще якісь території чи ні, байдуже на всіх 14000 загиблих украінців на війні , і взагалі вони «внє палітікі». Вважаю що такі люди на достойні носити форму національної збірної України, про шо я особисто Миколенку і написав. Це лайно, а не люди.
    А Яремчуку написал?
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 14.07.2021 14:41
    +6
    Тем, кто защищает их.
    Допустим, сосед отжал у Вас незаконно пол огорода, а Ваши дети спокойно общаются с ним и его семьёй, вам очень приятно будет?
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 14.07.2021 14:51
    +5
    Когда сегодня упоминание про это фото увидел в одном из комментов в посте про ракицкого.. даже не сомневался что спорт.юа сделает из этого "новость"..
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 14:46
    +4
    Подпись под фото «три ватана»
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 14:46
    +4
    Зачем тогда миколенко и яремчук одевали футболки с картой Украины с Крымом, если побежали фотографироваться с этим чучелом, которое поддерживало аннексию и давало свои ватные концерты в Крыму? Не достойны они одевать футболки нашей сборной, пусть валят в ростов, там у басты есть свой клуб!
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 14.07.2021 14:45
    +4
    Владислав Горбик, 14.07.2021 14:44
    Микола знайшов, як зтерти з пам'яті людей свою гру на Євро.
    Яремчук походу тоже
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 14:36
    +4
    ну якщо Миколенко озвучує своє прізвище як МиколЄнкаА - то тут все зрозуміло, а от за Яремчука образливо... Але з іншої сторони вони ж не у футбоках "вєжлівих людєй" на пляжі Криму, та не позують на блокпостах з сєпарами як один відомий голкіпер, на їдуть в мокшебурятію "кАрміть дєтєй"... Особливої зради ніби як не прослідковується....
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 14.07.2021 14:44
    +3
    Микола знайшов, як зтерти з пам'яті людей свою гру на Євро.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 14.07.2021 14:43
    +3
    KoPoJIb_KpoToB, 14.07.2021 14:34
    Ждем новую кричалку от ультрас Динамо про Миколенко!
    И про Яремчука тогда уже
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 14:36
    +3
    ...Пятова ж не вигнали, за що цих виганяти?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.07.2021 15:02
    +2
    а шо все переполошились так? 2 миллионера с каким-то чертом сфоткались или вы думаете тго же Яремчука в Бельгии как-то волнует или он разбирается с тем что происходит в стране или шо они будут носом воротить в случае чего от рашистов? Ой ли, игроки себя чувствуют хорошо и их никак не волнует все это
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 14.07.2021 14:53
    +2
    Мыкола не прочь продолжить вечер с "винни-пухом" в интимной обстановке
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.07.2021 14:44
    +2
    Яремчук не очень-то и рад такому событию, а по лицу Миколенка видно, что у парня явно проблемы с интеллектом
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 14.07.2021 14:41
    +2
    мда, счастливчики еще те... впрочем, интеллектом необременены, поэтому им наверное по..боку..
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 14.07.2021 14:34
    +2
    Ждем новую кричалку от ультрас Динамо про Миколенко!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.07.2021 15:07
    +1
    Потому и футбол такого уровня, что тупые дебилы. Нашли с кем фоткаться, певуном песенок для даунов.
    Ссылка
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