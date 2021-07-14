Александрия просматривает экс-вингера Ворсклы

Владимир Одарюк может вернуться в УПЛ

  • 14.07.2021 13:59
  • 776 просмотров
  • 1 комментарий
Александрия просматривает экс-вингера Ворсклы
© mfc.mk.ua. Владимир Одарюк (справа)

На просмотре в «Александрии» находится 27-летний полузащитник Владимир Одарюк.

Прошлый сезон Одарюк провел в «Николаеве». Вингер забил восемь голов и отдал шесть голевых передач в 28 играх во всех турнирах.

Футболист также известен по выступлениям за «Ворсклу» и «Горняк-Спорт». В УПЛ игрок провел 41 игру, забив три гола.

В стартовом матче УПЛ «Александрия» сыграет с «Зарей». Базовая дата первого тура – 25 июля.

Напомним, ранее «Александрия» подписала хавбека в его 25-й день рождения.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 14:28
    0
    Олександрія перетворюється на своєрідну версію Олімпіка... стадо вільних агентів і збитих льотчиків.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 14:28
    0
    Олександрія перетворюється на своєрідну версію Олімпіка... стадо вільних агентів і збитих льотчиків.
    Ссылка
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