Александрия просматривает экс-вингера Ворсклы

На просмотре в «Александрии» находится 27-летний полузащитник Владимир Одарюк.

Прошлый сезон Одарюк провел в «Николаеве». Вингер забил восемь голов и отдал шесть голевых передач в 28 играх во всех турнирах.

Футболист также известен по выступлениям за «Ворсклу» и «Горняк-Спорт». В УПЛ игрок провел 41 игру, забив три гола.

В стартовом матче УПЛ «Александрия» сыграет с «Зарей». Базовая дата первого тура – 25 июля.

Напомним, ранее «Александрия» подписала хавбека в его 25-й день рождения.