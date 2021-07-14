Александрия просматривает экс-вингера Ворсклы

На просмотре в «Александрии» находится 27-летний полузащитник Владимир Одарюк.
Прошлый сезон Одарюк провел в «Николаеве». Вингер забил восемь голов и отдал шесть голевых передач в 28 играх во всех турнирах.
Футболист также известен по выступлениям за «Ворсклу» и «Горняк-Спорт». В УПЛ игрок провел 41 игру, забив три гола.
В стартовом матче УПЛ «Александрия» сыграет с «Зарей». Базовая дата первого тура – 25 июля.
Напомним, ранее «Александрия» подписала хавбека в его 25-й день рождения.
Источник — Sportarena
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