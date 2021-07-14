Де Дзерби решил оставить в Шахтере Коноплю и еще двух молодых игроков

Донецкий «Шахтер» начинает заключительный этап подготовки к новому сезону. В новом сезоне новый тренер «горняков» Роберто Де Дзерби будет рассчитывать на молодых футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за другие команды.

Подготовку с командой продолжат Ефим Конопля, Тимур Пузанков и Артем Бондаренко, которые будут заявлены на сезон в первую команду.

21-летний защитник Конопля ранее на правах аренды выступал за черниговскую «Десну», за которую в прошлом сезоне отыграл 22 матча и забил один мяч.

18-летний голкипер Пузанков выступал за молодежную команду «Шахтера», а 20-летний полузащитник Бондаренко прошлый сезон провел в аренде в «Мариуполе». В составе приазовской команды хавбек сыграл 21 матч и забил восемь мячей.

Добавим, что 15 июля «Шахтер» представит новую форму на сезон. 19 июля «горняки» сыграют контрольный матч против киевской «Оболони».