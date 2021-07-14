Де Дзерби решил оставить в Шахтере Коноплю и еще двух молодых игроков

Новый главный тренер решил предоставить шанс перспективной молодежи

  • 14.07.2021 11:41
  • 1048 просмотров
  • 0 комментариев
Де Дзерби решил оставить в Шахтере Коноплю и еще двух молодых игроков
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Донецкий «Шахтер» начинает заключительный этап подготовки к новому сезону. В новом сезоне новый тренер «горняков» Роберто Де Дзерби будет рассчитывать на молодых футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за другие команды.

Подготовку с командой продолжат Ефим Конопля, Тимур Пузанков и Артем Бондаренко, которые будут заявлены на сезон в первую команду.

21-летний защитник Конопля ранее на правах аренды выступал за черниговскую «Десну», за которую в прошлом сезоне отыграл 22 матча и забил один мяч.

18-летний голкипер Пузанков выступал за молодежную команду «Шахтера», а 20-летний полузащитник Бондаренко прошлый сезон провел в аренде в «Мариуполе». В составе приазовской команды хавбек сыграл 21 матч и забил восемь мячей.

Добавим, что 15 июля «Шахтер» представит новую форму на сезон. 19 июля «горняки» сыграют контрольный матч против киевской «Оболони».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности