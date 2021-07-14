Сергей ПАЛКИН: «Марлон – ключевой игрок в системе Де Дзерби»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о трансфере Марлона. Напомним, за бразильского защитника «Сассуоло» украинский клуб заплатил около 12 миллионов евро.

«Прежде всего, по большому счету этот трансфер – прерогатива главного тренера. Потому что Марлон подходит для построения игры Роберто Де Дзерби, для его системы, которую он проповедует – атакующий футбол.

Марлон в этой системе – ключевой игрок. Де Дзерби говорит, что у него все начинается с обороны», — сказал Палкин.