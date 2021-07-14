Динамо в Швейцарии: вратарь Моргун заставил полевых игроков кувыркаться

Киевская команда продолжает подготовку к новому сезону под руководством Мирчи Луческу

  • 14.07.2021 05:32
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Динамо в Швейцарии: вратарь Моргун заставил полевых игроков кувыркаться
© ФК Динамо Киев

Набирает обороты второй сбор киевского «Динамо», который команда проводит неподалеку от швейцарской Женевы.

Во вторник утром «бело-синие» провели занятие в тренажерном зале. Это была силовая тренировка, направленная на укрепление мышц.

А вечером динамовцы провели тренировку на «Стад де Арбер». Тренировке предшествовала теоретическая установка, которую команда провела в специально оборудованном зале отеля. К слову, во французском Дивон-ле-Бене, где расположен отель команды, накануне ночью прошел дождь, однако днем, во время тренировки, осадков не было, и ничто не помешало динамовцам провести насыщенную тренировку. 

Выйдя на поле, игроки как обычно получили несколько минут для того, чтобы размяться и побаловаться с мячом. Кто-то в группах держал мяч в воздухе, кто-то просто общался, а давние друзья Владислав Дубинчак и Богдан Леднев пошли соревноваться к воротам. С линии штрафного они целились в перекладину и пытались добить отскочивший от нее мяч.

Через несколько минут команда приступила к тренировке. Сначала игроки пробежали несколько кругов по кромке поля, а затем приступили к разминке. В конце разминки футболистам было предложено интересное задание, которое развивает не только координацию, но и скорость принятия решения – каждый из них должен был среагировать на сигнал тренера по физической подготовке и бежать в направлении конусов определенного цвета и в определенной последовательности.

Далее началась основная работа с мячами. Пока голкиперы работали отдельно, полевые игроки были поделены на две команды – в манишках и без – и сыграли на половине поля по нестандартным правилам, когда голы нужно было забивать в маленькие ворота, сделанные из тренировочных стоек. В напряженной борьбе со счетом 9:8 победила команда в тренировочных костюмах без манишек, а громче всех обрадовался победе Жерсон Родригеш.

Затем «бело-синие» приступили к тактическим упражнениям. Мирча Луческу как обычно лично руководил действиями каждого игрока на поле, подсказывал, куда и как им нужно двигаться.

В конце занятия динамовцы работали над ударами после фланговых прострелов и навесов. Уже после тренировки игроки били по воротам из-за пределов штрафной площади. При этом полевые игроки дали как следует поработать голкиперу Валентину Моргуну. По условиям традиционного пари, вратарь называет количество мячей, больше которого он не пропустит, а полевые игроки стараются забить больше. Проигравшие – кувыркаются. На этот раз кувыркаться довелось полевым игрокам.

В среду «Динамо» проведет второй матч на втором сборе. Соперник – швейцарский «Сьон». Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

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