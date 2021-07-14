Комитет этики и честной игры УАФ проверит высказывания на сайте Руха

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола начинает проверку высказываний, которые были опубликованы на официальном сайте ФК «Рух» (Львов) в минувшую пятницу, 9 июля, на предмет возможных нарушений Кодекса этики и честной игры.
Клубу направлен запрос с просьбой предоставить объяснения относительно упомянутых высказываний.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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