Сергей КРАВЧЕНКО: «Италия кайфовала от своей игры»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко подвел итоги победы сборной Италии на Евро-2020. В финале итальянцы взяли верх над Англией (1:1, 3:2 по пенальти).

«Все справедливо. Я очень рад, что чемпионом Европы стала сборная, которая лучше всех играла на этом турнире (вместе с Испанией). Важно, что итальянцы прошли Евро очень ровно. Не было такого, что они набирали форму по ходу или испытывали какие-то перепады. Стабильность была с первой и до последней игры. Любая победа всегда заслуженная, но бывает, что говорят об удаче, которую тоже нужно заслужить, а в случае с Италией никаких отговорок не может быть. Кроме самой игры, отмечу и командный дух. В этом вопросе итальянцы также всех превзошли. Были лучше как команда. Все вместе — игроки, тренеры, болельщики. Вы видели, как вели себя запасные? У них нужно поучиться, как поддерживать партнеров, а не сидеть и обижаться. Такой климат создать не так просто, но Роберто Манчини справился и с этой задачей. Сборная Италии просто кайфовала от своей игры, и я вместе с ней», — отметил Кравченко.