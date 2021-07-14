Судьбу Олимпика решит Совет ПФЛ

Украинский клуб хочет выступать в Первой лиге

  • 14.07.2021 01:17
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Судьбу Олимпика решит Совет ПФЛ
© ФК Олимпик Донецк

В среду, 14 июля, состоится встреча президента ПФЛ Украины Александра Каденко с руководством ФК «Олимпик».

После снятия донецкого клуба с чемпионата УПЛ дончане обратились в ПФЛ с просьбой рассмотреть возможность выступления команды в Первой лиге. Во время грядущего обмена мнениями должны быть затронуты вопросы, связанные с функционированием «Олимпика», его «прописки».

Если встреча пройдет конструктивно, то вопрос об участии «Олимпика» в турнире чемпионата Первой лиги будет сразу вынесен на заседание Центрального Совета ПФЛ.

По предварительной информации, новому тренерскому штабу «Олимпика» придется формировать практически новую команду.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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