Судьбу Олимпика решит Совет ПФЛ

В среду, 14 июля, состоится встреча президента ПФЛ Украины Александра Каденко с руководством ФК «Олимпик».

После снятия донецкого клуба с чемпионата УПЛ дончане обратились в ПФЛ с просьбой рассмотреть возможность выступления команды в Первой лиге. Во время грядущего обмена мнениями должны быть затронуты вопросы, связанные с функционированием «Олимпика», его «прописки».

Если встреча пройдет конструктивно, то вопрос об участии «Олимпика» в турнире чемпионата Первой лиги будет сразу вынесен на заседание Центрального Совета ПФЛ.

По предварительной информации, новому тренерскому штабу «Олимпика» придется формировать практически новую команду.