Источник: Днепр-1 договорился с Динамо Загреб по поводу Марио Чуже

Сторонам удалось договориться о пролонгировании аренды на следующий сезон

  • 14.07.2021 00:59
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Источник: Днепр-1 договорился с Динамо Загреб по поводу Марио Чуже
© СК Днепр-1. Марио Чуже

Клуб «Днепр-1» договорился с «Динамо» Загреб по поводу хорватского форварда Марио Чуже.

Хорват в ближайшее время вновь станет игроком «Днепра-1». Сторонам удалось договориться о пролонгировании аренды на следующий сезон.

Хорватский хавбек не принимал участия в матче загребского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов, который прошел 13 июля.

Днепр-1 покинули Дуглас, Чуже и Лукас Тейлор, клуб взял хорватского хавбека

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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