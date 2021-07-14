Источник: Днепр-1 договорился с Динамо Загреб по поводу Марио Чуже

Клуб «Днепр-1» договорился с «Динамо» Загреб по поводу хорватского форварда Марио Чуже.
Хорват в ближайшее время вновь станет игроком «Днепра-1». Сторонам удалось договориться о пролонгировании аренды на следующий сезон.
Хорватский хавбек не принимал участия в матче загребского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов, который прошел 13 июля.
Днепр-1 покинули Дуглас, Чуже и Лукас Тейлор, клуб взял хорватского хавбека
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.