Селезнев и Севидов находятся в расположении Миная

Опытный форвард может вскоре получить контракт

  • 13.07.2021 20:11
  • 1430 просмотров
  • 5 комментариев
Селезнев и Севидов находятся в расположении Миная
© instagram.com

По информации СМИ, опытный форвард Евгений Селезнев уже прибыл в расположение «Миная», где должен пройти просмотр.

Игрок рассчитывает подписать контракт с клубом, который близок к возвращению в УПЛ после снятия с турнира «Олимпика».

Кроме того, сообщается, что на контрольном матче с «Ворсклой» присутствовал Александр Севидов. Он был тренером-консультантом в прошлом сезоне, но сейчас о его роли информации нет.

Официально о возвращении «Миная» в УПЛ должны сообщить в ближайшее время.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.07.2021 20:41
    -1
    BUCH, 13.07.2021 20:26
    Это просто аморально....
    Всё что связано с этим клубом, и двумя этими персонажами...!!!!😠😠😠
    Из всей троицы смущает только кормилец. Он и в 50 лет найдёт походу клуб который его с замены на пенальти выпустит, ещё и доплатит за это.
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 13.07.2021 20:39
    0
    ФК Минай и Черноморец (дубль ДК) нужно в пердив
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 13.07.2021 20:33
    -1
    Хочеш залишитись без грошей і сидіти "на підвалі", посни робити ставки в букмекерських конторах! А такі, як Севідов , будуть заробляти нехулєровські гроші
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 13.07.2021 20:26
    +3
    Это просто аморально....
    Всё что связано с этим клубом, и двумя этими персонажами...!!!!😠😠😠
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.07.2021 20:23
    +4
    Контробантисты, ставочники и кормильцы в сборе!
    Да, это гремучая смесь...
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.07.2021 20:23
    +4
    Контробантисты, ставочники и кормильцы в сборе!
    Да, это гремучая смесь...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 13.07.2021 20:26
    +3
    Это просто аморально....
    Всё что связано с этим клубом, и двумя этими персонажами...!!!!😠😠😠
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 13.07.2021 20:39
    0
    ФК Минай и Черноморец (дубль ДК) нужно в пердив
    Ссылка
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