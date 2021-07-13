Селезнев и Севидов находятся в расположении Миная

По информации СМИ, опытный форвард Евгений Селезнев уже прибыл в расположение «Миная», где должен пройти просмотр.

Игрок рассчитывает подписать контракт с клубом, который близок к возвращению в УПЛ после снятия с турнира «Олимпика».

Кроме того, сообщается, что на контрольном матче с «Ворсклой» присутствовал Александр Севидов. Он был тренером-консультантом в прошлом сезоне, но сейчас о его роли информации нет.

Официально о возвращении «Миная» в УПЛ должны сообщить в ближайшее время.