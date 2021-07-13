Серхио РАМОС: «Не стал бы праздновать гол в ворота Реала»

Защитник ПСЖ – об отношении к мадридскому клубу

  • 13.07.2021 18:41
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Серхио РАМОС: «Не стал бы праздновать гол в ворота Реала»
© ФК ПСЖ. Серхио Рамос

Новобранец ПСЖ Серхио Рамос рассказал о своем отношении к бывшему клубу, мадридскому «Реалу»:

«Я прожил прекрасное время в Мадриде. Но я сохраняю в памяти его красоту. Печально покидать дом, давший мне многое. Я решил прийти в ПСЖ, в команду, где есть реальный проект. Мне нравятся новые вызовы. Продолжаю верить в это, чтобы продолжать побеждать.

Хотел бы выступить тут так же хорошо, как в Мадриде. Я храню эти несравненные и уникальные воспоминания. Я перешёл в идеальную команду, туда, где хотел быть.

Я бы никогда не стал праздновать гол в ворота «Реала». Прежде всего это моя семья, и они в моём сердце. Они заслуживают уважения. Не буду праздновать ни гол, ни победу».

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Источник — AS

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