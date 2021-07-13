Англия регулярно тренировала пенальти. Сака был лучшим

По информации британских СМИ, сборная Англии регулярно отрабатывала пенальти еще с сентября, готовясь к матчам плей-офф чемпионата Европы.
С октября, когда в сборной появился Букайо Сака, именно вингер «Арсенала» был лучшим в команде по исполнению пенальти. Именно по этой причине 19-летнего игрока отправили бить последний удар, который он не реализовал.
Среди лучших были Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд, которых выпустили как раз под серию пенальти и которые не забили.
Сообщается, что тренер Гарет Саутгейт больше верил в регулярную практику 11-метровых, а не в тот факт, что у молодых футболистов не было подобного опыта.
Источник — Daily Mail
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