Англия регулярно тренировала пенальти. Сака был лучшим

По информации британских СМИ, сборная Англии регулярно отрабатывала пенальти еще с сентября, готовясь к матчам плей-офф чемпионата Европы.

С октября, когда в сборной появился Букайо Сака, именно вингер «Арсенала» был лучшим в команде по исполнению пенальти. Именно по этой причине 19-летнего игрока отправили бить последний удар, который он не реализовал.

Среди лучших были Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд, которых выпустили как раз под серию пенальти и которые не забили.

Сообщается, что тренер Гарет Саутгейт больше верил в регулярную практику 11-метровых, а не в тот факт, что у молодых футболистов не было подобного опыта.

Англия в финале Евро-2020 проиграла Италии.