Англия регулярно тренировала пенальти. Сака был лучшим

СМИ выяснили, почему решающий пенальти бил 19-летний игрок

  • 13.07.2021 18:50
  • 1209 просмотров
  • 3 комментария
Англия регулярно тренировала пенальти. Сака был лучшим
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, сборная Англии регулярно отрабатывала пенальти еще с сентября, готовясь к матчам плей-офф чемпионата Европы.

С октября, когда в сборной появился Букайо Сака, именно вингер «Арсенала» был лучшим в команде по исполнению пенальти. Именно по этой причине 19-летнего игрока отправили бить последний удар, который он не реализовал.

Среди лучших были Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд, которых выпустили как раз под серию пенальти и которые не забили.

Сообщается, что тренер Гарет Саутгейт больше верил в регулярную практику 11-метровых, а не в тот факт, что у молодых футболистов не было подобного опыта.

Англия в финале Евро-2020 проиграла Италии.

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Источник — Daily Mail

(7 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.07.2021 19:20
    -1
    VAD, 13.07.2021 19:18
    Ну, на треннировках у них не Доннарума стоял
    Доннарума там нічого особливого не здійснив. Просто вгадав напрям. А мяч летів на ідеальній висоті для воротаря і далеко не в сам кут воріт
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.07.2021 19:18
    +1
    Ну, на треннировках у них не Доннарума стоял
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.07.2021 19:15
    +1
    Представляю, как бьют худшие
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.07.2021 19:18
    +1
    Ну, на треннировках у них не Доннарума стоял
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.07.2021 19:15
    +1
    Представляю, как бьют худшие
    Ссылка
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