Милан близок к подписанию лидера московского ЦСКА

Лидер московского ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в «Милан». Речь идет о годичной аренде с обязательным выкупом.
Аренда 23-летнего игрока сборной Хорватии обойдется «Милану» в 10 миллионов евро, выкуп – еще в 25.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 12 голов и 6 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.
Также «Милан» близок к подписанию форварда «Челси» Оливье Жиру.
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Источник — Calciomercato
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