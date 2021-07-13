Милан близок к подписанию лидера московского ЦСКА

Никола Влашич продолжит карьеру в Серии А

  • 13.07.2021 18:04
  • 2067 просмотров
  • 3 комментария
Милан близок к подписанию лидера московского ЦСКА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Влашич

Лидер московского ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в «Милан». Речь идет о годичной аренде с обязательным выкупом.

Аренда 23-летнего игрока сборной Хорватии обойдется «Милану» в 10 миллионов евро, выкуп – еще в 25.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 12 голов и 6 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

Также «Милан» близок к подписанию форварда «Челси» Оливье Жиру.

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Источник — Calciomercato

(5 голосов)

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Комментарии
    salomon77757
    online
      salomon77757, 13.07.2021 19:01
    0
    И ему 23
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 13.07.2021 19:00
    0
    Просто разбили платеж в 35 м на два года
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 13.07.2021 18:59
    +1
    Не уявляю європейців, які за річну оренду 28-річного хлопа можуть віддати 10 млн. Це ж Європа, а не Китай.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 13.07.2021 18:59
    +1
    Не уявляю європейців, які за річну оренду 28-річного хлопа можуть віддати 10 млн. Це ж Європа, а не Китай.
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 13.07.2021 19:01
    0
    И ему 23
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 13.07.2021 19:00
    0
    Просто разбили платеж в 35 м на два года
    Ссылка
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