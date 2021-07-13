Милан близок к подписанию лидера московского ЦСКА

Лидер московского ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в «Милан». Речь идет о годичной аренде с обязательным выкупом.

Аренда 23-летнего игрока сборной Хорватии обойдется «Милану» в 10 миллионов евро, выкуп – еще в 25.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 12 голов и 6 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

Также «Милан» близок к подписанию форварда «Челси» Оливье Жиру.