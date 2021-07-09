Милан и Челси согласовали трансфер Жиру

Французский форвард продолжит карьеру в Серии A

  • 09.07.2021 07:23
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Милан и Челси согласовали трансфер Жиру
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» в ближайшее время оформит трансфер французского нападающего «Челси» Оливье Жиру.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 1 миллион евро, а также около миллиона в качестве бонусов.

Ожидается, что Жиру подпишет контракт до июня 2023 года. Официальное подтверждение последует на следующей неделе.

Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор за «аристократов» он провел 119 встреч во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

Ранее «Милан» выкупил Тонали у «Брешии».

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Источник — Twitter

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