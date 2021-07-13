Гарри КЕЙН: «Такие болельщики сборной Англии не нужны»

Форвард осудил расистов

  • 13.07.2021 17:28
  • 1615 просмотров
  • 1 комментарий
Гарри КЕЙН: «Такие болельщики сборной Англии не нужны»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Англии Гарри Кейн осудил тех болельщиков национальной команды, кто в соцсетях ругает и оскорбляет игроков, которые не забили пенальти в финале Евро-2020.

«Игроки заслуживают поддержки, а не травли и расистских оскорблений. Эти парни показывали великолепный футбол и нашли в себе смелость исполнить пенальти».

«А те, кто их оскорбляет, уже не болельщики. Такие болельщики сборной Англии не нужны», - считает Кейн.

После финала в соцсетях особенно досталось Букайо Сака, Маркусу Рэшфорду и Джейдону Санчо.

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Источник — BBC

(8 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.07.2021 17:53
    0
    Гарри наших белых болелы чмырят при поражениях покрепче ваших черных
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.07.2021 17:53
    0
    Гарри наших белых болелы чмырят при поражениях покрепче ваших черных
    Ссылка
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