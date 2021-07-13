Гарри КЕЙН: «Такие болельщики сборной Англии не нужны»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн осудил тех болельщиков национальной команды, кто в соцсетях ругает и оскорбляет игроков, которые не забили пенальти в финале Евро-2020.
«Игроки заслуживают поддержки, а не травли и расистских оскорблений. Эти парни показывали великолепный футбол и нашли в себе смелость исполнить пенальти».
«А те, кто их оскорбляет, уже не болельщики. Такие болельщики сборной Англии не нужны», - считает Кейн.
После финала в соцсетях особенно досталось Букайо Сака, Маркусу Рэшфорду и Джейдону Санчо.
Источник — BBC
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