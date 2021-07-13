Будапешт. Калинина стартовала с победы над россиянкой

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде грунтового турнира WTA в помещении в Будапеште в двух сетах обыграла россиянку Анну Калинскую. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.

1-й раунд

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:4, 7:6 (5)

Во втором раунде Калинина сыграет с победителем матча между Юлией Грабер и третьей сеяной Бернардой Перой.