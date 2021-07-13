Будапешт. Калинина стартовала с победы над россиянкой

Украинка обыграла Анну Калинскую

  • 13.07.2021 17:22
  • 2678 просмотров
  • 13 комментариев
Будапешт. Калинина стартовала с победы над россиянкой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде грунтового турнира WTA в помещении в Будапеште в двух сетах обыграла россиянку Анну Калинскую. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.

1-й раунд

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:4, 7:6 (5)

Во втором раунде Калинина сыграет с победителем матча между Юлией Грабер и третьей сеяной Бернардой Перой.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.07.2021 13:51
    +3
    І Перу Ангеліна пройшла! Оце так ривок! Далі, скоріш за все, Саснович.
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 16:55
    +1
    Kanarejka, 14.07.2021 13:39
    А де Ви дивитесь матчі з Будапешту?
    http://livetv.sx/eventinfo/1089321_kateryna_kozlova_ana_bogdan/
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 14.07.2021 13:53
    0
    В борьбе двух калинок наша оказалась ярче!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 14.07.2021 13:39
    0
    Александр Ад, 13.07.2021 17:42
    вдалося подивітися пару геймов 1 сета.Ангеліна виглядала втомленою,добре,що суперниця не змогла цім скористатися!Бажаю Калініной швідше відновитися,знайти "друге дихання"і подовжувати перемогати!
    А де Ви дивитесь матчі з Будапешту?
    Ссылка
    karina55
      karina55, 14.07.2021 01:36
    0
    Я вже втомився писати про прізвища. Можливо хтось підтвердить фахівцям сайту, що прізвище австрійської тенісистки Julia Grabher перекладається Юлія Грабгер. Те саме з Кербер. Час від часу Великий шолом замість шлем напишуть.
    Ссылка
    forthtitedes
      forthtitedes, 13.07.2021 19:46
    +2
    Молодчина! Так держать, следим дальше
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    vizuals
    online
      vizuals, 13.07.2021 18:30
    -5
    Сподіваюся, новинар прізвища не сплутав, і перемогла Калініна, а не Калінська
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 13.07.2021 17:46
    +1
    Dizzy, 13.07.2021 17:30
    Индикатором для Ангелины будет следущий матч с Бернардой Перой, в случае победы это будет доказательство не слусайности попадания в ТОП 100.
    Искренне желаю успеха.
    На третьей игровой неделе подряд вряд ли это будет индикатором. Впрочем, она и в свежем состоянии разгромно проигрывала Коллинс на РГ.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.07.2021 17:42
    +3
    вдалося подивітися пару геймов 1 сета.Ангеліна виглядала втомленою,добре,що суперниця не змогла цім скористатися!Бажаю Калініной швідше відновитися,знайти "друге дихання"і подовжувати перемогати!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 13.07.2021 17:36
    0
    За поточним рейтингом вище, ніж Калініна, на цьому турнірі четверо: Путінцева, Коллінз, Пера і Саснович. І з усіма Ангеліна має можливість зустрітися і перемогти.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 13.07.2021 17:34
    0
    Ангелина играет часто и более-менее успешно, а Элина - редко и, увы, не так успешно. Правда, у нее и соперники посильней и, соответственно, статус соревнований повыше... Но Калинина все равно молодец! Успехов ей!
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 13.07.2021 17:31
    +4
    Геля, видно, трошки подустала... длительные розыгрыши пытается поскорее закончить или перевести дыхание закинув сопернице парашют... только эти парашюты уж слишком часто летели в аут. не говоря о множестве примитивных укороченных ударов, с которых калинская легко расстреливала корт... хорошо, что удалось в 2 сетах закончить и продолжить серию
    кстати, известно, шо калинская человечек с гнильцой и было очень забавно смотреть как она всю игру отгоняла от себя мух... мухи не ошибаются
    Ссылка
    Dizzy
      Dizzy, 13.07.2021 17:30
    +3
    Индикатором для Ангелины будет следущий матч с Бернардой Перой, в случае победы это будет доказательство не слусайности попадания в ТОП 100.
    Искренне желаю успеха.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 13.07.2021 17:31
    +4
    Геля, видно, трошки подустала... длительные розыгрыши пытается поскорее закончить или перевести дыхание закинув сопернице парашют... только эти парашюты уж слишком часто летели в аут. не говоря о множестве примитивных укороченных ударов, с которых калинская легко расстреливала корт... хорошо, что удалось в 2 сетах закончить и продолжить серию
    кстати, известно, шо калинская человечек с гнильцой и было очень забавно смотреть как она всю игру отгоняла от себя мух... мухи не ошибаются
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.07.2021 13:51
    +3
    І Перу Ангеліна пройшла! Оце так ривок! Далі, скоріш за все, Саснович.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.07.2021 17:42
    +3
    вдалося подивітися пару геймов 1 сета.Ангеліна виглядала втомленою,добре,що суперниця не змогла цім скористатися!Бажаю Калініной швідше відновитися,знайти "друге дихання"і подовжувати перемогати!
    Ссылка
    Dizzy
    online
      Dizzy, 13.07.2021 17:30
    +3
    Индикатором для Ангелины будет следущий матч с Бернардой Перой, в случае победы это будет доказательство не слусайности попадания в ТОП 100.
    Искренне желаю успеха.
    Ссылка
    forthtitedes
      forthtitedes, 13.07.2021 19:46
    +2
    Молодчина! Так держать, следим дальше
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 16:55
    +1
    Kanarejka, 14.07.2021 13:39
    А де Ви дивитесь матчі з Будапешту?
    http://livetv.sx/eventinfo/1089321_kateryna_kozlova_ana_bogdan/
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 13.07.2021 17:46
    +1
    Dizzy, 13.07.2021 17:30
    Индикатором для Ангелины будет следущий матч с Бернардой Перой, в случае победы это будет доказательство не слусайности попадания в ТОП 100.
    Искренне желаю успеха.
    На третьей игровой неделе подряд вряд ли это будет индикатором. Впрочем, она и в свежем состоянии разгромно проигрывала Коллинс на РГ.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 14.07.2021 13:53
    0
    В борьбе двух калинок наша оказалась ярче!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 14.07.2021 13:39
    0
    Александр Ад, 13.07.2021 17:42
    вдалося подивітися пару геймов 1 сета.Ангеліна виглядала втомленою,добре,що суперниця не змогла цім скористатися!Бажаю Калініной швідше відновитися,знайти "друге дихання"і подовжувати перемогати!
    А де Ви дивитесь матчі з Будапешту?
    Ссылка
    karina55
    online
      karina55, 14.07.2021 01:36
    0
    Я вже втомився писати про прізвища. Можливо хтось підтвердить фахівцям сайту, що прізвище австрійської тенісистки Julia Grabher перекладається Юлія Грабгер. Те саме з Кербер. Час від часу Великий шолом замість шлем напишуть.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 13.07.2021 17:36
    0
    За поточним рейтингом вище, ніж Калініна, на цьому турнірі четверо: Путінцева, Коллінз, Пера і Саснович. І з усіма Ангеліна має можливість зустрітися і перемогти.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 13.07.2021 17:34
    0
    Ангелина играет часто и более-менее успешно, а Элина - редко и, увы, не так успешно. Правда, у нее и соперники посильней и, соответственно, статус соревнований повыше... Но Калинина все равно молодец! Успехов ей!
    Ссылка
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