Будапешт. Калинина стартовала с победы над россиянкой

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде грунтового турнира WTA в помещении в Будапеште в двух сетах обыграла россиянку Анну Калинскую. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.
1-й раунд
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:4, 7:6 (5)
Во втором раунде Калинина сыграет с победителем матча между Юлией Грабер и третьей сеяной Бернардой Перой.
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Источник — Sport.ua
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Искренне желаю успеха.
кстати, известно, шо калинская человечек с гнильцой и было очень забавно смотреть как она всю игру отгоняла от себя мух... мухи не ошибаются
Искренне желаю успеха.
кстати, известно, шо калинская человечек с гнильцой и было очень забавно смотреть как она всю игру отгоняла от себя мух... мухи не ошибаются
Искренне желаю успеха.
Искренне желаю успеха.
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