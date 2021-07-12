Будапешт. Калинина и Козлова выступят в основной сетке

Ангелина Калинина (№125) на старте турнира WTA в Будапеште сыграет против Анны Калинской (№109) из России.
В 2017 году украинка обыграла Калинскую на хардовом турнире ITF в Санкт-Петербурге.
Катерина Козлова (№157) в первом круге встретится с австрийкой Барбарой Хаас (№156).
Напомним, накануне Калинина взяла крупнейший титул в карьере, обеспечив себе дебют в топ-100.
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Источник — Большой теннис Украины
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