ФОТО. Рома представила новую форму

«Рома» официально представила домашний комплект формы на новый сезон. Его разработал новый технический партнер клуба – «New Balance», который пришел на смену «Nike»:
Также была представлена вратарская форма:
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Источник — ФК Рома
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