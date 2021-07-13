Альянс подпишет молодого игрока Днепра-1

Команда Первой лиги «Альянс» может подписать центрального защитника Кирилла Зайкова «Днепра-1». Футболист уже сыграл за липоводолинскую команду в контрольных матчах с «Полтавой» (4:2) и «Металлистом» (1:1).

20-летний уроженец Кривого Рога последние два сезона выступал за молодежную команду «Днепра-1» (26 матчей, 1 голевая передача). Ранее Зайков играл за «Днепр» U-19 и «Днепр-1» U-19.

«Альянс» по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 6-е место. В 1-м туре нового чемпионата, который стартует 24 или 25 июля, команда Юрия Ярошенко примет в Сумах «Металлист».

Ранее «Альянс» продлил контракты с тремя игроками.