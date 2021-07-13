Альянс подпишет молодого игрока Днепра-1

Клуб Первой лиги усилит центр обороны

  • 13.07.2021 14:49
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Альянс подпишет молодого игрока Днепра-1
© ФК Альянс

Команда Первой лиги «Альянс» может подписать центрального защитника Кирилла Зайкова «Днепра-1». Футболист уже сыграл за липоводолинскую команду в контрольных матчах с «Полтавой» (4:2) и «Металлистом» (1:1). 

20-летний уроженец Кривого Рога последние два сезона выступал за молодежную команду «Днепра-1» (26 матчей, 1 голевая передача). Ранее Зайков играл за «Днепр» U-19 и «Днепр-1» U-19. 

«Альянс» по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 6-е место. В 1-м туре нового чемпионата, который стартует 24 или 25 июля, команда Юрия Ярошенко примет в Сумах «Металлист». 

Ранее «Альянс» продлил контракты с тремя игроками.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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