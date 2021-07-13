Источник: Минай получил трансферный бан от ФИФА

Украинский футбольный клуб «Минай» после возвращения в Премьер-лигу может получить запрет на регистрацию и заявку футболистов в течение трех трансферных окон.

Причиной стал спор вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича. По предварительной информации, Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность вплоть до полного выполнения клубом своих обязательств.

Хорватский футболист Матич играл за «Минай» в сезоне 2020/2021 и провел 24 матча в УПЛ.

Ранее сообщалось, что закарпатский клуб продолжит выступления в УПЛ в новом сезоне, заняв место донецкого «Олимпика».