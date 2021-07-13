Источник: Минай получил трансферный бан от ФИФА

Причиной решения стала ситуация с хорватским футболистом Миславом Матичем

  • 13.07.2021 13:48
  • 2391 просмотр
  • 7 комментариев
Источник: Минай получил трансферный бан от ФИФА
© ФК Минай. Мислав Матич

Украинский футбольный клуб «Минай» после возвращения в Премьер-лигу может получить запрет на регистрацию и заявку футболистов в течение трех трансферных окон.

Причиной стал спор вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича. По предварительной информации, Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность вплоть до полного выполнения клубом своих обязательств.

Хорватский футболист Матич играл за «Минай» в сезоне 2020/2021 и провел 24 матча в УПЛ.

Ранее сообщалось, что закарпатский клуб продолжит выступления в УПЛ в новом сезоне, заняв место донецкого «Олимпика».

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Источник — Sportarena

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 13.07.2021 14:18
    +2
    Опять селя пролетел?😀
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.07.2021 14:14
    0
    Коронавірус, кордон слабо рухався, не було змоги нормально на контрабанді заробить, фіфа увійди в становище
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 13.07.2021 14:07
    -3
    Та оту колхозлігу зовсім треба закрити! Треба нову лігу з гопока нашого, щоб у маскалів пердаки усі лузгнули від заздрищів!
    Ссылка
    ::MaKs7777::
      ::MaKs7777::, 13.07.2021 14:06
    +1
    Нужно просто назад поменять Минай на Олимпик ,и все будет норм к гелльзину то люди пришли уже ,да и 9 игроков на контракте а у миная 7
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 13.07.2021 14:05
    0
    Пожалійте кормільца,зніміть бан!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.07.2021 14:00
    -2
    JV, 13.07.2021 13:52
    Ещё бы и рогоморец фарм дырки в пердив опустить
    Да , Мариуполь ( в будке) подзадержался в премьерке ...
    Ссылка
    JV
      JV, 13.07.2021 13:52
    -1
    Ещё бы и рогоморец фарм дырки в пердив опустить
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 13.07.2021 14:18
    +2
    Опять селя пролетел?😀
    Ссылка
    ::MaKs7777::
    online
      ::MaKs7777::, 13.07.2021 14:06
    +1
    Нужно просто назад поменять Минай на Олимпик ,и все будет норм к гелльзину то люди пришли уже ,да и 9 игроков на контракте а у миная 7
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.07.2021 14:14
    0
    Коронавірус, кордон слабо рухався, не було змоги нормально на контрабанді заробить, фіфа увійди в становище
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 13.07.2021 14:05
    0
    Пожалійте кормільца,зніміть бан!!!
    Ссылка
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