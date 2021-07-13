ВИДЕО. Динамо сменило тренировочную базу на сборах

«Динамо» продолжает готовиться к новому сезону неподалеку от французско-швейцарских Альп.
Команда продолжает жить во французской коммуне Дивон-ле-Бен, однако со вчерашнего дня сменила тренировочную базу.
Теперь «бело-синие» тренируются на «Стад де Арбер» — домашнем стадионе футбольного клуба «Мерен» из одноименного городка, который расположен прямо по соседству с Женевой. Именно здесь «Динамо» провело свой первый контрольный матч на втором сборе.
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Источник — ФК Динамо Киев
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