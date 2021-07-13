ВИДЕО. Динамо сменило тренировочную базу на сборах

Киевская команда тренируется на домашнем стадионе футбольного клуба «Мерен»

  • 13.07.2021 12:46
  • 402 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Динамо сменило тренировочную базу на сборах
© ФК Динамо Киев

«Динамо» продолжает готовиться к новому сезону неподалеку от французско-швейцарских Альп.

Команда продолжает жить во французской коммуне Дивон-ле-Бен, однако со вчерашнего дня сменила тренировочную базу.

Теперь «бело-синие» тренируются на «Стад де Арбер» — домашнем стадионе футбольного клуба «Мерен» из одноименного городка, который расположен прямо по соседству с Женевой. Именно здесь «Динамо» провело свой первый контрольный матч на втором сборе.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    D.Bykoff
    online
      D.Bykoff, 13.07.2021 13:10
    +1
    Дали пинка под зад за неуплату, бггггг!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 13.07.2021 13:08
    -2
    --smart-Forever, 13.07.2021 13:00
    С такими позорными результатами на сборах, может пора и физрука сменить??
    Тобі, може, місце проживання змінити? На 2 метри під землю,в ящик... Тварь ти гнойна
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 13.07.2021 13:00
    +2
    С такими позорными результатами на сборах, может пора и физрука сменить??
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 13.07.2021 13:00
    +2
    С такими позорными результатами на сборах, может пора и физрука сменить??
    Ссылка
    D.Bykoff
    online
      D.Bykoff, 13.07.2021 13:10
    +1
    Дали пинка под зад за неуплату, бггггг!
    Ссылка
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