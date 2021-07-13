ФОТО. Как состав Атлетико может выглядеть в следующем сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как в следующем сезоне может выглядеть состав мадридского «Атлетико».
«Матрасники» уже подписали футболиста сборной Аргентины Родриго де Пауля и нацелились на французского форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.
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Источник — Transfermarkt
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