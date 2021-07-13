Наполи продлит контракт с Ди Лоренцо до 2026 года

Защитник сборной Италии останется в Неаполе

  • 13.07.2021 09:37
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Наполи продлит контракт с Ди Лоренцо до 2026 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ди Лоренцо

27-летний защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо может продлить контракт с клубом.

Соглашение между сторонами, рассчитанное до 2026 года, может быть подписано уже в течение нескольких недель.

В прошлом сезоне Ди Лоренцо сыграл 49 матчей во всех соревнованиях, забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форму «Наполи» будет изготавливать Джорджио Армани.

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