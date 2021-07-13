Легендарный стадион Метеор в Днепре собираются реконструировать

Координатор Национальной программы «Велике Будiвництво» Юрий Голик, который также является одним из вице-президентов УАФ, сообщил о том, что государство планирует провести масштабную реконструкцию легендарного стадиона «Метеор» в городе Днепр.

«Огромное количество спортивно-развлекательных комплексов по всей стране, каждый из которых находится в разной степени убитости. Где-то такие комплексы не работают вообще. Где-то работают, но, попадая внутрь них, ощущаешь себя в середине 80-х. На примере известного всем «Метеора» в Днепре - как можно реконструировать подобные сооружения».

«Многофункциональная арена, на которой могут проводиться различные по формату и содержанию мероприятия. Хоккей. Баскетбол. Волейбол. Кибер-спорт. Концерты и т.д. Первый процедурный шаг на пути возвращения «Метеора» в Днепре в рабочее состояние уже сделан. Объявлен тендер на разработку проектной документации. Уверен, что в рамках Программы Президента «Велике Будiвництво» «Метеор» получит вторую, современную, жизнь. Всем скептикам напоминаю, что на месте современного спортивного кластера «Олимпийские Резервы» в Днепре еще несколько лет назад было болото», - написал Голик.

Напомним, недавно стало известно, что УАФ понизила «Метеор» в списке стадионов по категориям. Если ранее арена соответствовала третьей категории, то сейчас получила вторую, а это означает, что на ней можно проводить матчи Первой лиги ПФЛ и Кубка Украины до стадии 1/4 финала включительно.

Спорткомплекс «Метеор», построенный в 1966 году, долгое время являлся домашней ареной футбольного клуба «Днепр», который ныне фактически прекратил профессиональное существование. Именно на этом стадионе «днепряне» дважды в своей истории выигрывали титулы чемпиона СССР, принимали соперников в рамках еврокубков. Также на «Метеоре» в октябре 2005 года товарищеский матч против Албании (2:2) провела национальная сборная Украины.